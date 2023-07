อลิอันซ์โชว์ผลงานตัวแทนแข็งแกร่ง ลุยเพิ่ม1.9พันคนใน3เดือนทุบสถิติสูงสุดของวงการประกันชีวิตไทย

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศความสำเร็จกลยุทธ์ช่องทางตัวแทน สร้างผลงานเบี้ยประกันเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่า 33% ชูแคมเปญ Franchise Builder ตัวขับเคลื่อนหลักสร้างตัวแทนใหม่กว่า 1,900 คน ภายใน 3 เดือนแรกของปี พร้อมติดเครื่องลุยสร้างความเป็นมืออาชีพไม่หยุด ล่าสุดจัดงานสัมมนาผู้บริหารตัวแทน ภายใต้แนวคิด GAME ON จุดความฮึกเหิม เพิ่มพลังการทำงาน ผลักดันทีมสู่เป้าหมายร่วมกันนายวิรงค์ พัฒนกำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับอลิอันซ์ อยุธยา โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนเป็นอย่างมาก เรากำลังร่วมกันสร้างปรากฎการณ์แห่งการเติบโต ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลังตัวแทนของเรา ซึ่งได้สะท้อนออกมาเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในไตรมาส 1 ด้วยตัวเลขเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 711 ล้าน เติบโตถึง 33% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนตัวแทนใหม่ (New Code) เพิ่มขึ้นถึงกว่า 1,900 คน ทำให้ปัจจุบัน เรามีตัวแทนที่สร้างผลงาน (Active Agent) มากถึง 2,776 คน โดยเครื่องมือสำคัญภายใต้กลยุทธ์การเติบโตครั้งนี้ คือ แคมเปญการแข่งขัน Franchise Builder ที่ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อพัฒนาการเติบโตของตัวแทนในทุกด้าน ทั้งการสร้างทีมเพิ่มจำนวนตัวแทน และการสร้างผลงานเบี้ยประกัน อีกทั้งยังเป็นความท้าทายที่กระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิม ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่มีความกระหายความสำเร็จ โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z ที่ถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพลังตัวแทนของเราแคมเปญ Franchise Builder เป็นแคมเปญการแข่งขันที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีเป้าหมายในการกระตุ้นให้ผู้บริหารตัวแทนสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยตลอดการแข่งขันจะมีการสนับสนุนจากบริษัทในหลากหลายมิติ อาทิ การอบรมพัฒนาทักษะในการสร้างและบริหารทีม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสอบเพื่อรับใบอนุญาตต่างๆ กระบวนการโค้ชชิ่งตลอดการแข่งขัน ระบบการวัดผลงานที่มีประสิทธิภาพ จากการเดินหน้าแคมแปญในเฟสแรกทำให้เห็นผลสำเร็จของโครงการอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนการเติบโต ไม่ว่าจะเป็น ผลงานกว่า 60% ของบริษัทในช่วงไตรมาส 1 มาจากผู้ร่วมโครงการฯ ผู้บริหารตัวแทนที่เราโครงการมีผลงานเติบโตต่อคนเพิ่มขึ้นถึง 259% และที่สำคัญสามารถเพิ่มจำนวนตัวแทนที่สร้างผลงานได้มากขึ้นถึง 272%หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในดำเนินธุรกิจของอลิอันซ์ อยุธยา คือ การสร้างตัวแทนที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดี นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด เราจึงให้ความสำคัญกับการอบรมพัฒนาตัวแทนเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดความสำเร็จในแคมเปญที่ใช่ เราจึงเตรียมเดินหน้าต่อด้วยโปรแกรมแข่งขันและพัฒนาตัวแทนอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น โครงการ Franchise Builder Season 2 มุ่งพัฒนาผู้บริหารตัวแทนขึ้นเป็นระดับ AVP โครงการยูนิตลิงก์แชมเปี้ยนลีค มุ่งพัฒนาตัวแทนที่มุ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โครงการอีลิทโปร มุ่งพัฒนาผู้บริหารตัวแทนคุณภาพ และ MDRT และที่โดดเด่นที่สุด คือ โครงการหลักสูตรพัฒนาตัวแทนระดับเวิร์ลคลาส โดยการสนับสนุนจาก อลิอันซ์ เอเชีย แปซิฟิก และ INSEAD สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลก จัดหลักสูตรพิเศษสำหรับตัวแทนมืออาชีพโดยเฉพาะเพื่อมอบให้กับตัวแทน 31 คน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมในแบบออนไลน์และออฟไลน์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับตัวแทนจากอีก 6 ตลาดของอลิอันซ์ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ตัวแทนที่ทำผลงานได้ดีที่สุด 1 ท่าน จะได้รับโอกาสบินลัดฟ้าไปเยี่ยมชมและรับประกาศนียบัตรที่แคมปัสของ INSEAD ณ เมืองฟงแตนโบล ประเทศฝรั่งเศส อีกด้วยนอกจากแคมเปญหลักๆดังกล่าว บริษัทก็ยังคงมีการอบรมพัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างตัวแทนในระดับต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการขาย การบริหาร อยู่อย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดได้จัดงานสัมมนาผู้บริหารตัวแทน หรือ AL Seminar 2023 ขึ้น ภายใต้แนวคิด GAME ON พิชิตเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ถือเป็นงานสำคัญประจำปีที่ผู้บริหารตัวแทนจะได้เข้ารับฟัง ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกัน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดการทำงานในอนาคต โดยในปีนี้มีผู้บริหารตัวแทนเข้าร่วมงานกว่า 1000 คน“เราภาคภูมิใจกับผลงานที่ดีเยี่ยมของช่องทางตัวแทนในไตรมาส 1 นี้ และมุ่งมั่นในการเดินหน้าต่อพัฒนาพลังตัวแทนของเราให้แข็งแกร่ง เพื่อที่จะร่วมกันสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างตัวแทนใหม่ 8,400 คน ผู้บริหารตัวแทนใหม่ระดับ AVP 24 คน และเบี้ยประกันภัยรับรวมจากช่องทางตัวแทน 3,478 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2566 นี้” นายวิรงค์ กล่าวทิ้งท้าย