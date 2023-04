เอไอเอจับมือครั้งแรกกับ โออาร์ มอบประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อกรมธรรม์

เอไอเอ ประเทศไทย โดย คุณเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ โออาร์ โดย คุณช้องมาศ ทยากร ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ฉลองความร่วมมือครั้งสำคัญ ด้วยการส่งต่อความห่วงใยให้แก่คนไทยทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 มอบประกันอุบัติเหตุฟรีจาก ALive Powered by AIA ให้กับสมาชิก Blue Card ผ่านแอปพลิเคชัน Blue Card ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมความอุ่นใจหากวางแผนเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ภายใต้แคมเปญ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมอบระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์* กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ พร้อมรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 5,000 บาท** เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา 'Healthier, Longer, Better Lives'นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกที่เอไอเอ ประเทศไทย และ ALive Powered by AIA ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจด้านพลังงานและการค้าปลีกอย่าง โออาร์ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก Blue Card ทั่วประเทศให้ได้รับความคุ้มครองด้วยประกันอุบัติเหตุฟรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีอัตราการเดินทางสูงกว่าปกติซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย การมีประกันอุบัติเหตุจะทำให้ลูกค้ามีความอุ่นใจที่จะออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีหลักประกันชีวิตในยามที่อาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ จะสามารถผลักดันให้เอไอเอส่งมอบความคุ้มครองให้กับคนไทยได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของอีโคซิสเทม (Ecosystem) ที่เอไอเอ มุ่งมั่นเฟ้นหาพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันส่งมอบการบริการที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและชีวิตให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังตอกย้ำถึงความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้าทุกราย โดยสามารถกดรับโค้ดโปรโมชันจากแอปพลิเคชัน Blue Card จากนั้นลงทะเบียนรับสิทธิประกันอุบัติเหตุผ่านหน้าเว็บไซต์ของเอไอเอ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”สำหรับสมาชิก Blue Card ที่สนใจสามารถกดรับโค้ดโปรโมชันจากแอปพลิเคชัน Blue Card และนำโค้ดมากรอกลงทะเบียนรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3ZK2Ef0 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ ในทุกช่องทางการสื่อสาร