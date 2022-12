พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือการ์มินและคิวมาตา นำดิจิทัลเฮลธ์ยกระดับการดูแลสุขภาพ

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ การ์มิน ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ทวอทช์ อุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย และโซลูชันด้านดิจิทัลเฮลท์ระดับโลก และคิวมาตา ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม ประกาศความร่วมมือครั้งแรกในโลก เมื่อ 3 แบรนด์ชั้นนำต่างธุรกิจ แต่มีเป้าหมายเดียวกันในการนำดิจิทัลเฮลธ์โซลูชันมาช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม การจับมือกับพันธมิตรอย่างการ์มินและคิวมาตาครั้งนี้จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้เข้าถึงการตรวจติดตามและประเมินสุขภาพที่มีประสิทธิภาพในราคาจับต้องได้ โดยการผสานข้อมูลที่เก็บได้จากการ์มิน สมาร์ทวอทช์ เพื่อเฟ้นหาและส่งมอบแผนประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการด้านสุขภาพของลูกค้ามากที่สุดเพื่อเสนอข้อเสนอที่จะเป็นตัวช่วยด้านสุขภาพให้แก่ลูกค้านางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้าและการปฏิรูปองค์กร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “นับเป็นโอกาสครั้งพิเศษที่เราได้ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำอย่างการ์มินและคิวมาตา ในการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้คนไทยไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต เป็นที่ทราบกันดีว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 จะมีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นในปัจจุบัน แต่คนส่วนใหญ่ยังคงมีความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 อยู่เสมอ จากผลการศึกษาโดย ‘'The Pulse of Asia – The Health of Asia Barometer' พบว่า มากกว่า 88% ของคนไทยได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือและวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ ดิฉันคิดว่าจะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้คนไทยได้เข้าใจสภาวะของร่างกายและสุขภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น”นางสาวหรรษา อาภานุกูล ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “การ์มิน ไม่ได้เพียงแต่ส่งมอบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจีพีเอส และ ฟิตเนส เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นให้ผู้สวมใส่ได้มีการติดตามสุขภาพแบบเชิงรุกไปพร้อมๆ กัน เราตระหนักดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กลับมามีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอีกครั้ง เราหวังว่าพลังแบตเตอรีที่อยู่ได้ยาวนานของการ์มิน และการนำ Garmin Health API มาประยุกต์ใช้โดยคิวมาตา จะช่วยให้ผู้สวมใส่ติดตามสถานะสุขภาพได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้มากยิ่งขึ้นในการประเมินและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ คิวมาตา ซึ่งเป็นผู้นำด้านดิจิทัลโซลูชัน จะนำข้อมูลด้านสุขภาพของลูกค้าที่ได้จากการติดตามผ่านการ์มินสมาร์ทวอทช์มาประมวลผลโดยอัลกอริทึม ร่วมกับผลการจากการทำแบบทดสอบด้านสุขภาพ คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบจะทำให้เรารู้จักร่างกายของลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังช่วยให้คำแนะนำแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต (ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาประเมินผล ต้องได้รับความยิมยอมจากเจ้าของข้อมูล ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA )นายลูกา ชเน็ตเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิวมาตา กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับพรูเด็นเชียล และ การ์มิน ไทยแลนด์ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้น ที่เราจะได้นำข้อมูล (Data) มาช่วยดูแลด้านสุขภาพ ผมมีความรู้สึกยินดีและตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมทำงานกับ 2 แบรนด์ชั้นนำ ในการนำศักยภาพของข้อมูล (Data) มาขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น”ในโอกาสเปิดตัวความร่วมมือครั้งนี้ ทางการ์มินและพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “ท้าความฟิต พิชิตการ์มิน” เพียงทำแบบทดสอบสุขภาพ Covid-19 resistance score และแชร์ทริคในการทำให้ร่างกายสุขภาพฟิต ก็ลุ้นรับรางวัลนาฬิกาการ์มินรุ่นฮิต Garmin Venu SQ จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 424,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.65 – 23 มี.ค.66 สามารถร่วมกิจกรรม “ท้าความฟิต พิชิตการ์มิน” ได้ที่ https://campaign.prudential.co.th/health/covidshield/offer/