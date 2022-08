พรูเด็นเชียลจับมือ The 1 ย้ำการดูแลสุขภาพที่ดี ชูแคมเปญ “THIS GIRL DESERVES เพราะผู้หญิงอย่างคุณ...ควรค่าพอ”

นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director - The 1 กล่าวว่า “The 1 มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่สมาชิก The 1 อย่างครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และแง่มุมการใช้ชีวิต เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์คนสำคัญอย่าง พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเพื่อสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เสมอมา สำหรับแคมเปญ “THIS GIRL DESERVES เพราะผู้หญิงอย่างคุณ...ควรค่าพอ” ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น ประกอบไปด้วยความพิเศษหลากหลายที่ The 1 และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผู้หญิงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่ให้ประโยชน์และความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ไปจนถึงแพกเกจต่างๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความสนใจหลากหลายอีกด้วย”นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) กล่าวว่า “พรูเด็นเชียลมีความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลและสนับสนุนให้คนไทย รวมถึงผู้หญิงทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกช่วงอายุ ซึ่งมุมมองของผู้หญิงในปัจจุบันที่ต้องการมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อทำตามความฝันของตนเอง และมองหาโซลูชันในการวางแผนชีวิตที่มั่นคง ซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือ การที่ต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะสามารถดูแลครอบครัวและคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของเราที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงทุกคนในทุกช่วงอายุอย่างครอบคลุม”โดย The 1 และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย จะร่วมมอบประสบการณ์และสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายใต้แคมเปญ “THIS GIRL DESERVES เพราะผู้หญิงอย่างคุณ...ควรค่าพอ” ในงานอีเวนต์สุดพิเศษเพื่อผู้หญิงทุกคน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ Central World ชั้น 1 Central court (บริเวณโถงลิฟต์แก้ว) ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพผ่านทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ คำแนะนำจากเหล่ากูรูเรื่องสุขภาพจากทีม Health & Wellbeing โดยพรูเด็นเชียล และเกมสนุกๆ ให้สาวๆ ได้เช็กสุขภาพตัวเองเบื้องต้น พร้อมของรางวัลในงานกว่า 100 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันสุดพิเศษภายในงาน ต่อที่ 1 เมื่อซื้อประกันออนไลน์ รับคะแนน The 1 x 8 เท่า และต่อที่ 2 ลุ้นจับรางวัลแพกเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักโรงแรม ศรีพันวา โปรแกรมออกกำลังกายออนไลน์ และบัตรสมนาคุณจากเซ็นทรัล รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท แคมเปญ “THIS GIRL DESERVES เพราะผู้หญิงอย่างคุณ...ควรค่าพอ” ยังได้ร่วมกับแบรนด์ Guss Damn Good ภายใต้คอนเซ็ปต์ This girl deserves to be bright ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มโมเมนต์เล็กๆ ให้ผู้หญิงมีพลังและมีชีวิตชีวา ผ่านรสชาติไอศกรีม “Light up your day” ซึ่งเป็นรสชาติพิเศษของแคมเปญนี้โดยเฉพาะ โดยลิ้มลองไอศกรีมรสชาติพิเศษกันได้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม-30 กันยายน 2565 ที่ Guss Damn Good ทุกสาขานอกจากนี้ เพื่อให้ผู้หญิงได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอและเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย The 1 และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำเสนอแพกเกจ This girl deserves แพกเกจที่มาพร้อมความคุ้มครองมะเร็งสูงสุด 1 ล้านบาท และโปรแกรมออกกำลังกายออนไลน์ไม่จำกัด พร้อมอุปกรณ์จาก Physique 57 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://cutt.ly/DXnLZVg ตั้งแต่วันที่ 9-31 สิงหาคม 2565ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน The 1 และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมอยู่เคียงข้างและสนับสนุนผ่านโซลูชันประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพื่อให้คนไทยและผู้หญิงทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตที่ตั้งใจไว้