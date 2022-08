TSIลุยขยายตัวแทนรายย่อย งานรถยนต์เพิ่มหนุนเบี้ยโตเกือบ15%

นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยว่า “ในโอกาสที่ TSI ดำเนินธุรกิจครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างมาก แม้ธุรกิจประกันส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ธุรกิจในส่วนของงานวินาศภัยอื่น หรือ Non Motor ของ TSI มีอัตราเติบโตขึ้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2021 มีอัตราการเติบโตเกือบร้อยละ 100 ในขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2022 อัตราการเติบโตของเบี้ย Non Motor เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20นายธนพลกล่าวว่า การเติบโตดังกล่าว นับเป็นสัญญาณที่ดีของการก้าวเข้าสู่ปีที่ 81 ของ TSI Insurance ที่เตรียมพร้อมขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรกและไม่หยุดนิ่งที่จะผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่ม ด้วยแผนการเพิ่มจำนวนคู่ค้า โดยเฉพาะตัวแทนรายย่อยให้มากขึ้นประมาณร้อยละ 30 จากที่มีอยู่ประมาณ 400 รายในปัจจุบัน พร้อมเดินหน้าพัฒนาและขยายทีมการตลาด รวมถึงพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงต่อยอดโอกาสในการเปิดธุรกิจกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีนเมื่อเริ่มมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบสำหรับเบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2022 มีจำนวน 387.3 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังจากผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ มีการเปิดประเทศและเดินหน้าธุรกิจมากขึ้น โดยเป็นเบี้ยประกันภัยจากงาน Motor จำนวน 301.2 ล้านบาท และ Non Motor จำนวน 86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 และ 22 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนรายได้สูงกว่าที่คาดไว้เนื่องจากบริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตรรายใหม่ที่มีฐานลูกค้างานประกันรถยนต์ขนาดใหญ่ ผนวกกับงานวินาศภัยอื่นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้านนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่า เบี้ยประกันที่เติบโตขึ้นจากปีก่อนเป็นเบี้ยประกันภัย Motor เพิ่มขึ้น 12.8% แบ่งเป็นงานรถยนต์ภาคสมัครใจมีเบี้ยประกันที่ 129.2 ล้านบาท และภาคบังคับที่ 172.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 และ 57 ของเบี้ยประกันประเภทรถยนต์ปี 2022 ซึ่งเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 15 และร้อยละ 11.3 ส่วนงาน Non Motor เพิ่มขึ้น 23% หลัก ๆ เพิ่มขึ้นจากงานประเภทวิศวกรรม (Engineering) และการประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน (Industrial All Risk) โดยงานประเภทวิศวกรรมเพิ่มขึ้น 86.8% และ IAR เพิ่มขึ้น 30.2%“ด้วยโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน บริษัทฯได้วางนโยบายการบริหารจัดการภายในที่เพิ่มความคล่องตัว และมุ่งเน้นพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และมุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของทีมงานสินไหมทดแทน พร้อมปรับปรุงระบบการให้บริการสินไหมให้มีความทันสมัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบัน TSI มีความพร้อมในการขยายงานเพิ่มขึ้น โดย CAR Ratio ณ เดือนพฤษภาคม 2022 อยู่ที่ร้อยละ 730.7 ซึ่งนับว่ามีเสถียรภาพมั่นคง สืบเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกัน โดยมีการคัดเลือกงานรับประกันที่มีความเสี่ยงต่ำ และเหมาะสมกับเงินทุนสำรองของบริษัทฯ ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสามารถในการขยายการรับงานที่มีความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันภัยรับสูงขึ้นตามเช่นกัน”ท