BYD เล่นใหญ่ ผุดโรงงาน EV “ ซานฟรานซิสโกแบบบิ๊ก ปักธงศูนย์กลางการผลิตรถไฟฟ้า

เมกะโปรเจ็กต์ของ BYD กำลังก้าวสู่ต้นแบบ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ครบวงจรตั้งแต่แบตเตอรี่จนถึงการประกอบรถทั้งคัน ตั้งเป้าผลิต EV หลายล้านคันต่อปี พร้อมพัฒนาเคมีแบตเตอรี่รุ่นใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มระยะทางวิ่ง
BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ระดับโลกจากจีน เดินหน้าสร้างโรงงานขนาดมหึมา ที่เมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่เกินกว่า “พื้นที่ทั้งหมดของเมืองซานฟรานซิสโก” โดยคอมเพล็กซ์แห่งนี้ถูกรวมเอาสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โรงงานแบตเตอรี่ ศูนย์วิจัย เทคโนโลยี ซัพพลายเชน และระบบโลจิสติกส์ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิต EV แบบครบวงจรอย่างแท้จริง
โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการเป็นผู้นำการปฏิวัติรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโลก โดยโรงงานถูกออกแบบให้มีกำลังการผลิตระดับ “หลายล้านคันต่อปี” และยังมุ่งหน้าพัฒนาแบตเตอรี่เคมีรุ่นใหม่ ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต พร้อมเพิ่มระยะทางขับขี่ให้มากขึ้น
สิ่งที่ทำให้โปรเจ็กต์นี้โดดเด่นไม่ใช่เพียงขนาดที่มหาศาล แต่คือ “จุดประสงค์” ที่หวังจะเป็นโมเดลของเมืองอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซึ่งทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงประกอบรถเสร็จสิ้น อยู่ภายในภูมิภาคเดียว ลดการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการปล่อยคาร์บอน
ด้วยขนาดและวิสัยทัศน์ระดับนี้ โรงงานของ BYD จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ผลักดันขีดจำกัดของอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่อย่างแท้จริง.