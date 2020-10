“หยางไฉ่อวี้” อรพรรณ สายทอง นักแสดงลูกครึ่งไทย-จีนที่ดังสุดๆ ในจีน

“หยาง ไฉ่อวี้” หรือ อรพรรณ สายทอง นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-จีน ที่ตอนนี้โด่งดังอย่างมาในประเทศจีน แจ้งเกิดจากการร้องเพลงในปี 2546 ประกอบหนังเรื่อง "the Legend of Nezha" และเพลง "Young Hero Nezha" หลังจากนั้นไปเรียนต่อมัธยมที่ Northfield Mount Hermon, USA ในปี 2554 ความเรียนที่เธอเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากจนขนาดที่ว่า มหาวิทยาลัยในอเมริกา จำนวน 5 แห่งตอบรับเข้าศึกษาต่อ ส่วนมหาวิทยาลัยทีว่าก็ไม่ใช่ไก่กา มีตั้งแต่ Southern California และ Boston University แต่สุดท้ายเธอเลือกเรียนทางด้านสาขาการแสดงที่ Beijing Film Academyปี 2557 ร่วมแสดงหนัง 3 มิติระดับฮอลลีวูด เรื่อง "Legendary : Tomb of the Dragon"ปี 2558 เล่นหนังเรื่อง "Love in the 1980s" และจากผลงานเรื่องนี้ชื่อของเธอก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในรายการภาพยนตร์นานาชาติเซียงไฮ้ ครั้งที่ 18 ปี 2559 มีผลงานร่วมกับ #หวงจื่อเทา อดีตสมาชิกวง EXO เรื่อง "Edge of Innocence"ปี 2560 ร่วมงานกับผู้กำกับมือทอง เฟิงเสี่ยวกังเรื่อง "Youth (Fanghua)" ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม จากเวทีภาพยนตร์นานาชาติ Symbian และในปีเดียวกันนี้เองเธอได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อปริญญาโทในภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ถือเป็นนักแสดงคนที่ 3 จากจีนที่เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ปี 2561-2562 รับบทนำในซีรีย์ 2 เรื่องคือ “Seven Day's Alive” พร้อมกันนั้นมีหนังเข้าฉายปลายปี 2562 เรื่อง “Only Cloud Knows” คู่กับ หวงซวน สวี่ฟาน และ Lydia Peckham กำกับโดย เฟิงเสี่ยวกังปี 2563 ผลงานซีรีย์ รับบทนำคู่กับหวังข่าย ในเรื่อง “Like A Flowing River 2” และมีอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังรอฉายคือเรื่อง “Sniper”นอกจากผลงานทางการแสดงแล้ว หยาง ไฉ่อวี้ ยังเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ผ่านการถ่ายแฟชั่นบนปกนิตยสารชั้นนำของจีนมาไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น แฟชั่นเซ็ทบนปก Harper’s Blazar ฉบับเดือนมกราคม 2563 ปกนิตยสาร Nylon นิตยสาร InStyle นิตยสาร Le figaro นิตยสาร L’Official เป็นต้นขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ มนุษย์ติ่งจีน#YangCaiYu#หยางไฉ่อวี้#อรพรรณสายทอง#Ora#Model#Actress