สทนช. เดินหน้าแผนแม่บทน้ำลุ่มน้ำชี ดึงทุกภาคส่วนในขอนแก่น ร่วมคิด/เป็นเจ้าของจัดการทรัพยากรน้ำ

ขอนแก่น-“สทนช.” เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชี เปิดเวทีระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย จ.ขอนแก่น รับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างฯ พร้อมนำกระบวนการ SEA และหลัก IWRM เป็นกรอบสำคัญ มุ่งตอบโจทย์พื้นที่ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้คนลุ่มน้ำชีมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแผนร่วมกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม Love โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานระยะการกำหนดขอบเขต ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566–2580) โดยมีนายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 หรือ สทนช.ภาค 3 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
การจัดเวทีครั้งนี้ สทนช.มุ่งเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะการให้ข้อคิดเห็นต่อ ร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด ร่างทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น และเกณฑ์การประเมินทางเลือก ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ นำไปสู่การกำหนดแผนแม่บทลุ่มน้ำชีที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
สำหรับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้นำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม หรือ IWRM (Integrated Water Resources Management) มาใช้ในการศึกษา โดยพิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้าน ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วิศวกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ตามแนวทางของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้เป็นกรอบพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ
นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 กล่าวว่าการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และทางเลือกการพัฒนา มีความชัดเจนและครอบคลุมมากที่สุด เนื่องจากความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับบริบท ปัญหา ความต้องการ และความท้าทายของลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำมากขึ้น
ทั้งนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วในระยะปฐมนิเทศ โดยจัดเวทีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่จังหวัดขอนแก่น เวทีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ที่จังหวัดยโสธร ก่อนนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างแผนแม่บทฯ จนเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตแล้ว
นายธรรมพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นรวม 5 เวทีใน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร และขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มลุ่มน้ำสาขาและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงเวทีได้อย่างทั่วถึง โดยแต่ละเวทีมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน ครอบคลุมผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ผู้ได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนผู้มีความรู้และบทบาทในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
สำหรับขั้นตอนต่อไป ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 สทนช.จะจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสื่อสารความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง รวมครั้งละ 5 เวที ก่อนรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้าสู่การสรุปผลโครงการ และจัดเวทีปัจฉิมนิเทศอีก 2 เวที ภายหลังจัดทำร่างผลการศึกษาแล้วเสร็จ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เครือข่ายลุ่มน้ำ และประชาชน ร่วมพิจารณาทิศทางการพัฒนา ทางเลือก และมาตรการสำคัญของแผน
เป้าหมายสูงสุดคือจัดทำ “แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี” ฉบับสมบูรณ์ ที่ไม่ได้เกิดจากการกำหนดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นแผนที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้าน สามารถลงไปสู่ระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปสู่ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืน โดยมีคนลุ่มน้ำชีเป็น “เจ้าของร่วมกัน” ของแผนฉบับนี้