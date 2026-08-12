ฉาวอีกแล้ว!คลิปว่อนหนุ่มใหญ่หน้าคล้ายเจ้าอาวาสวัดดังลำพูนวิดีโอคอลสาวฉ่ำๆ

ลำพูน-แชร์ว่อนคลิปหนุ่มใหญ่คล้ายพระสงฆ์ล่อนจ้อนบนที่นอนวิดีโอคอลเสียวฉ่ำๆ กับหญิงสาว เบื้องต้นพบรูปร่างหน้าตาดูเหมือนเจ้าอาวาสวัดดังลำพูน
วันนี้(12ส.ค.69) รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่และส่งต่อภาพคลิปการวิดีโอคอลเสียวระหว่างผู้ชายค่อนข้างมีอายุที่มีลักษณะท่าทางคล้ายพระสงฆ์และมีรูปร่างหน้าตาคล้ายเจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน และมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลำพูนด้วยกับหญิงสาว
โดยตามคลิปดังกล่าวปรากฏภาพผู้ชายที่ดูคล้ายพระสงฆ์นอนในสภาพเปลือยเปล่าอยู่บนที่นอนภายในห้องที่มีการตกแต่งคล้ายกุฏิและมีผ้าคล้ายจีวรแขวนอยู่ด้วย ซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวกำลังวิดีโอคอลอยู่กับอีกฝ่ายที่เป็นหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีที่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าเช่นกัน พร้อมกับมีการแสดงออกในลักษณะเหมือนปลุกเร้ากระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้กันและกัน
ทั้งนี้คลิปดังกล่าวที่มีการแชร์ส่งต่อไปเป็นวงกว้างได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นตำหนิการกระทำดังกล่าวว่าทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย แต่เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมและการกระทำส่วนบุคคล ซึ่งเรียกร้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างเด็ดขาด