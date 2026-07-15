พายุพัดถล่มฐานปฏิบัติการณ์ ตชด.ชายแดนตราด ทำต้นไม้นับ10 ต้นล้มทับเสียหายหลายจุดโชคดีกำลังพลปลอดภัย

ตราด -พายุพัดถล่มฐาน ตชด.ชายแดนตราด ทำต้นไม้นับ10 ต้นล้มทับที่พัก ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำและแพงโซล่าเซลล์เสียหาย โชคดีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนาย ด้าน ด้าน อบต. ท่ากุม พร้อมชาวบ้านเร่งนำเลื่อยยนต์เข้าเคลียร์พื้นที่
วันนี้ ( 15 ก.ค.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ได้นำเครื่องจักรเข้าตัดต้นไม้ขนาดใหญ่หลายสิบต้นที่มีความสูงกว่า 10 เมตร ซึ่งล้มทับฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด หลังเกิดพายุพัดถล่มระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค.ที่ผ่านมา โชคดีที่กำลังพลซึ่งประจำการอยู่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบสภาพภายในฐานฯ พบบ้านพัก 1 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่นเดียวกับห้องปฎิบัติการ ห้องน้ำ หลังคากระเบื้องและตาข่ายป้องกันโดรน รวมถึงแผงโซล่าเซลล์และเสาธงที่ได้รับความเสียหายเช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่า สวนทุเรียนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายด้วย
สอบถาม ตชด.ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่มีพายุฝนและลมแรง กำลังพลยังคงพักอาศัยอยู่ภายในฐานตามปกติ กระทั่งพายุเริ่มแรงขึ้นจึงพากันเข้าไปหลบในบังเกอร์ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย จากนั้นไม่นาน ต้นไม้ ได้พากันล้มใส่ฐานปฎิบัติการหลายต้น โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันนำเลื่อยยนต์เข้ามาตันต้นไม้ที่ล้มทับ แต่ก็ไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมด
จึงร้องขอไปยัง อบต.ท่ากุ่ม ให้เข้ามาช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ยังล้มอยู่อีกจำนวนมาก เพื่อ เคลียร์พื้นที่ให้กลับมาใช้การได้อีกครั้ง ซึ่ง ฐาน ตชด. แห่งนี้ เป็นฐานความมั่งคงที่ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้น