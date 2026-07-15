เตรียมยกแท่นดินหนักกว่า 1 ตัน! เคลื่อนย้ายโครงกระดูกมนุษย์โบราณ 1,500-2,000 ปี จากแหล่งดอนยายทอง

เพชรบุรี - ทีมนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ร่วมผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ ใช้เทคนิคบล็อกแท่นดินด้วย PU โฟม เตรียมยกแท่นดินหนักกว่า 1 ตัน เคลื่อนย้ายกะโหลกโครงกระดูกมนุษย์โบราณ 4 โครง จากแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง จ.เพชรบุรี หลังพบโบราณวัตถุสำคัญ ทั้งกลองมโหระทึก 4 ใบ และแหวนทองคำจารึกอักษรพราหมีอายุกว่า 1,900 ปี
ความคืบหน้าการขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง หมู่ 6 บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่ามมา ทีมนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เร่งเตรียมการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกมนุษย์โบราณชุดแรก ด้วยการยกแท่นดินทั้งก้อนที่มีน้ำหนักกว่า 1 ตันขึ้นจากหลุมขุดค้น เพื่อรักษาสภาพโบราณวัตถุให้สมบูรณ์ที่สุด
โดยก่อนหน้านี้ ทีมขุดค้นได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุราว 1,500-2,000 ปี พร้อมกลองมโหระทึก 4 ใบ และกรามฟันสัตว์จำพวกวัวหรือควาย เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา ยังพบแหวนทองคำ 2 วง หนึ่งในนั้นมีจารึกอักษรพราหมีคำว่า “ปุสรขิตส” ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณ มีอายุประมาณ 1,900-2,100 ปี
นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ เปรมใจ นักโบราณคดีชำนาญการ ในฐานะหัวหน้าทีมขุดค้น นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดดินโดยรอบบริเวณกะโหลกศีรษะของโครงกระดูกหมายเลข 1-4 ซึ่งยังคงอยู่ในหลุม หลังจากก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนช่วงลำตัว แขน และขาออกไปแล้ว
ทีมงานเลือกใช้วิธีอนุรักษ์แบบยกแท่นดินทั้งก้อน โดยขุดดินรอบกะโหลกให้เป็นแท่นสี่เหลี่ยมลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร จากนั้นอัด PU โฟมทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันดินแตกร้าวหรือแยกตัว ส่วนด้านล่างจะขุดช่องสอดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมเสริม PU โฟมรองรับฐาน ก่อนใช้เครื่องจักรยกแท่นดินทั้งหมดขึ้นจากหลุม ซึ่งมีน้ำหนักรวมกว่า 1 ตัน
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากตำแหน่งกะโหลกอยู่ติดกับโครงกระดูกมนุษย์ชุดที่ 2 หมายเลข 5-8 อีกทั้งยังประสบปัญหาดินโคลนและน้ำใต้ดินที่ไหลซึมเข้าหลุมตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพโครงกระดูกและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด.