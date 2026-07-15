สวนกระแสเศรษฐกิจ! ร้านข้าวแกงอ่างทอง ราด 1 อย่าง 25 บาท อิ่มอร่อยสบายกระเป๋า

อ่างทอง – ร้านข้าวแกง "ป้าใหญ่" เมืองอ่างทอง ขายข้าวราดแกงราคาประหยัด สวนกระแสค่าครองชีพ ราด 1 อย่าง 25 บาท 2 อย่าง 35 บาท แม้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ยืนยันขอช่วยแบ่งเบาภาระนักเรียน คนทำงาน และผู้มีรายได้น้อย
ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังมีร้านอาหารที่ยืนหยัดขายในราคาประหยัด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน โดยร้าน "ข้าวแกงป้าใหญ่" ตั้งอยู่ริมถนนโพธิ์พระยา–ท่าเรือ บริเวณโค้งหน้าโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เปิดขายข้าวราดแกงในราคาเพียง ราด 1 อย่าง 25 บาท และราด 2 อย่าง 35 บาท ได้รับความนิยมจากนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และประชาชนทั่วไป
ร้านเปิดให้บริการมากว่า 2 เดือน โดยแต่ละวันปรุงอาหารสดใหม่ มีเมนูหมุนเวียนให้เลือกกว่า 10 อย่าง พร้อมจำหน่ายข้าวราดแกงใส่กล่อง 1 อย่าง ราคา 30 บาท 2 อย่าง ราคา 40 บาท ส่วนกับข้าวใส่ถุงเริ่มต้นเพียง 30 บาท ลูกค้าสามารถรับประทานที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านได้ โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 13.00 น.
นางป้าใหญ่ อายุ 55 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า แม้วัตถุดิบหลายชนิดจะมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงตั้งใจขายอาหารในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ เพราะต้องการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และผู้มีรายได้น้อย ให้ได้อิ่มท้องในราคาสบายกระเป๋า ซึ่งแม้กำไรจะไม่มาก แต่ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
เจ้าของร้านยังระบุว่า ร้านเข้าร่วมโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" เพื่อร่วมสนับสนุนการอุดหนุนร้านค้าคนไทย และหวังเป็นอีกหนึ่งร้านเล็ก ๆ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด "ไทยช่วยไทย อุดหนุนร้านค้าคนไทย" อีกด้วย.