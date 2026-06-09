(คลิป)“พระบุญสิน”งดรับกิจนิมนต์ตลอด1เดือนที่บวช มุ่งเจริญจิตภาวนาส่งกุศลบุญแด่ผู้เสียสละเพื่อชาติ

อุดรธานี – พระบุญสินเผยตั้งใจครองสมณเพศเป็นเวลา 1 พรรษา งดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมด เพื่อมุ่งศึกษาพระธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ เจริญจิตภาวนา และฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลัง เพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อชาติ
บรรยากาศเปี่ยมด้วยความศรัทธา เมื่อ พลเอก บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่าย ณ วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานีไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้(9มิ.ย.) ได้รับฉายาทางธรรมว่า “โชติปัญโญ” หรือ พระบุญสิน โชติปัญโญ ท่ามกลางญาติมิตรและผู้เคารพศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างอบอุ่น
ภายหลังพิธีอุปสมบท พระบุญสิน โชติปัญโญ เปิดเผยว่า ตลอดเส้นทางชีวิตรับราชการทหาร ได้พบเห็นความสูญเสียของกำลังพลและประชาชนผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติหลายครั้ง จึงตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนทหาร วีรชนผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และผู้เสียสละทุกคน
พระบุญสิน ระบุว่า ตั้งใจครองสมณเพศเป็นเวลา 1 พรรษา โดยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีคุณาราม และงดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมด เพื่อมุ่งศึกษาพระธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ เจริญจิตภาวนา และฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลัง เพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อชาติ
พร้อมกันนี้ ยังฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคม พร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์เดินทางไปกราบนมัสการและร่วมทำบุญ สามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาฉันอาหาร ภายในวัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ตลอดช่วงที่พระบุญสิน โชติปัญโญ จำพรรษาอยู่ ณ วัดแห่งนี้