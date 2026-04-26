“สมศักดิ์” ฉลองวันเกิด 75 ปี “วราวุธ” ยก “บรรหาร” ต้นแบบการเมืองคู่สุพรรณฯ-อ่างทอง เจ้าตัวย้ำอยากเห็นบ้านเกิดพัฒนาเทียบสุพรรณบุรี

อ่างทอง - นักการเมือง-ประชาชนร่วมอวยพรคึกคัก “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” ซึ้งใจเพื่อนพ้อง ย้ำหวังเห็นอ่างทองเติบโตแบบสุพรรณบุรี พร้อมเปรยเตรียมดึงชื่อ “พรรคชาติไทย” กลับมาอีกครั้ง
วันนี้ ( 26 เม.ย.) ที่อาคารโดมสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีการจัดงานฉลองครบรอบวันเกิดอายุ 75 ปี ให้กับนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีนักการเมืองเข้าร่วม อาทิ นายนิกร จำนง นายจองชัย เที่ยงธรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานวิปรัฐบาล ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวอ่างทอง เข้าร่วมอย่างคึกคัก
ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นตัวแทนกล่าวอวยพร ระบุว่า รู้สึกเหมือนได้กลับมายืนอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง การได้กลับมาทำงานร่วมกับนายสมศักดิ์และทีมงาน ทำให้รู้สึกอบอุ่น และทำให้นึกถึงสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา ผู้เป็นบิดา ที่ไม่ว่าจะไปทำงานที่ใดก็มักมีนายสมศักดิ์เคียงบ่าเคียงไหล่เสมอ เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่และร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวอ่างทองมาหลายสิบปี
นายวราวุธ กล่าวต่อว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในรัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้า จะได้มารวมตัวกันอีกในโอกาสอื่นที่ไม่ใช่งานวันเกิด โดยแม้ครบ 10 ปีที่นายบรรหารจากไป นายสมศักดิ์ยังคงมุ่งมั่นทำงานการเมือง เช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรีที่เติบโตคู่กันมา พร้อมตั้งใจเรียนรู้วิชาการทำงานที่นายบรรหารได้ฝากไว้ เพื่อนำไปทำงานให้ประชาชนต่อไป ก่อนเป็นตัวแทนนำร้องเพลงอวยพรวันเกิด
ขณะที่นายสมศักดิ์ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน โดยเฉพาะทีมงานจากสุพรรณบุรี นำโดยนายวราวุธ และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง พร้อมระบุว่า รู้สึกเหมือนประวัติศาสตร์กำลังจะย้อนกลับ และมีโอกาสได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง พร้อมเผยว่าอีกไม่กี่วัน พรรคชาติไทยที่ถูกเพิกถอนสิทธิจะครบ 20 ปี และมีแนวคิดนำชื่อ “พรรคชาติไทย” กลับมาใหม่ แม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยมีชื่อพรรคอยู่ก็อุ่นใจ
นายสมศักดิ์ ย้ำว่า ฝ่ายการเมืองและข้าราชการต้องทำงานร่วมกันได้ โดยยกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแบบอย่างของการทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน จนเกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน และตั้งใจจะผลักดันให้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองเช่นเดียวกัน พร้อมขอบคุณครอบครัวศิลปอาชา ภรรยา ครอบครัว ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มพลังประชาชน กลุ่มแม่บ้าน และ อสม. ที่สนับสนุนตลอดมา
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ยังกล่าวติดตลกว่า ตนไม่ใช่ “เสี่ยตืออ่างทอง” ในคดีกักตุนน้ำมัน แต่หมายถึง “เฮียตือ คอสโม” ตามที่นายภราดร นายกรวีร์ และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคประชาชน ได้ชี้แจงไว้ พร้อมขอบคุณทุกคนที่โทรศัพท์สอบถามด้วยความห่วงใย.