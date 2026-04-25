สลด! วางยาเบื่อสุนัขจรตายเกลื่อนชะอำ 5 ตัว จนท.ลงพื้นที่เร่งสอบ คาดฝีมือคนในพื้นที่

เพชรบุรี - สะเทือนใจคนรักสัตว์ สุนัขจรถูกวางยาเบื่อตายกลางถนนในชุมชนชะอำ จ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและควบคุมโรค พร้อมเดินหน้าหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
วันนี้ ( 25 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีสุนัขจรจัดถูกวางยาเบื่อตายจำนวน 5 ตัว บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 1278/13 ชุมชนหนองเหี้ยง ถนนชลประทาน ห้วยทรายเหนือ เขตเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุด นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ ได้มอบหมายให้ นายปรียพล ปรียานุภาพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชะอำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ และกำลัง อส. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบสุนัขจรถูกวางยาเบื่อนอนตายจำนวน 5 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเผาทำลายซากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและบริหารจัดการสุนัขจรจัด รวมถึงชี้แจงข้อกฎหมายคุ้มครองสัตว์แก่ผู้ร้อง
นอกจากนี้ ปศุสัตว์อำเภอชะอำเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขภาพสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเพิ่มความถี่ในการตรวจตรา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมเร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน นางอารีรัตน์ เข็มเพชร อายุ 49 ปี ผู้แจ้งเหตุ เปิดเผยว่า บริเวณหน้าบ้านมีสุนัขจรจัดรวมประมาณ 19 ตัว โดยพบว่าตายแล้ว 5 ตัว ยังมีชีวิตอยู่ 4 ตัว ส่วนที่เหลือคาดว่าอาจเสียชีวิตแต่ยังไม่พบซาก เนื่องจากหายไปและไม่กลับมากินอาหาร
ทั้งนี้ ตนและแฟนได้นำซากสุนัขที่พบมาเผาทำลายเพื่อป้องกันเชื้อโรค พร้อมยอมรับว่ารู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยของครอบครัว เนื่องจากอาศัยอยู่กันเพียง 3 คนในพื้นที่ใกล้ป่า โดยที่ผ่านมาได้ให้อาหารสุนัขจรเหล่านี้มาโดยตลอด และมองว่าสุนัขยังช่วยเฝ้าระวังภัยให้บ้านได้ แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุวางยาเบื่อจนสุนัขล้มตายจำนวนมากเช่นนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการกระทำของบุคคลในพื้นที่ และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป