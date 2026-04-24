สุดเหี้ยม! มือมืดวางยาเบื่อสุนัขจรตายเกลื่อน 5 ตัว ชาวบ้านวอนหน่วยงานเร่งล่าตัว

เพชรบุรี - แม่ค้าหน้าค่ายนเรศวรสุดเศร้า พบสุนัขจรที่ดูแลถูกวางยาเบื่อตายต่อหน้าต่อตา คาดฝีมือคนในพื้นที่ วอนหน่วยงานรัฐและมูลนิธิเข้าช่วยเหลือ
วันนี้( 24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นางอารีรัตน์ เข็มเพชร อายุ 49 ปี แม่ค้าขายอาหารตามสั่งหน้าค่ายนเรศวร ว่าพบสุนัขจรจัดถูกวางยาเบื่อตายจำนวน 5 ตัว บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 1278/13 ชุมชนหนองเหี้ยง ถนนชลประทาน ห้วยทรายเหนือ เขตเทศบาลเมืองชะอำ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุเป็นถนนทางเข้าบ้าน พบสุนัขจรพันธุ์ไทยทั้งเพศผู้และเพศเมียนอนตายอยู่บนถนน ริมทาง ในป่าหญ้าข้างทาง และภายในบ้าน รวม 5 ตัว สภาพมีน้ำลายฟูมปาก เลือดไหล ขับถ่ายเรี่ยราด และมีอาการทุรนทุรายก่อนตาย สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็น ขณะเดียวกันยังมีสุนัขจรในฝูงเดียวกันอีก 4–5 ตัว เดินวนเวียนมาดูซากสุนัขที่ตายอย่างไม่ห่าง
นางอารีรัตน์ เล่าว่า ตนมีอาชีพขายอาหารตามสั่ง รายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออาหารและฟางดูแลสุนัขจร 19 ตัว และควายไถ่ชีวิตจากโรงเชือดอีก 15 ตัว โดยตนและแฟนซึ่งเป็นข้าราชการซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่บริเวณนี้มานานกว่า 4 ปี
เช้าวันเกิดเหตุ มีสุนัข 1 ตัววิ่งมาขอความช่วยเหลือก่อนชักและตายต่อหน้าต่อตา จากนั้นเมื่อออกไปหน้าบ้านพบว่ายังมีสุนัขตายเพิ่มอีก 4 ตัวตามถนนและป่าหญ้าข้างทาง อีกทั้งยังพบว่าสุนัขจรอีก 9 ตัวหายไปจากฝูง โดยปกติเมื่อได้ยินเสียงรถ สุนัขทั้งหมดจะวิ่งออกมาต้อนรับ แต่ครั้งนี้กลับไม่ออกมา จึงเชื่อว่าถูกวางยาแน่นอน เนื่องจากสุนัขมีอาการน้ำลายฟูมปาก ชักเกร็ง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
เจ้าของบ้านเชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นคนในพื้นที่ เนื่องจากตลอด 4 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้ กระทั่งมีบ้านสร้างใหม่เพิ่มขึ้นในละแวก จึงอยากให้หน่วยงานรัฐและมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์เข้าช่วยเหลือและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมยืนยันจะนำซากสุนัขไปเผาทำลายและฝังกลบอย่างถูกวิธีต่อไป.