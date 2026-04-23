ตลาดออนไลน์คึกคัก ชาวสวนตราดแห่ส่งทุเรียนทางไปรษณีย์เฉลี่ย500-1,000 กล่องต่อวัน

ตราด- ขายทุเรียนออนไลน์เติบโต ชาวสวนเมืองตราด แห่นำผลผลิตปี 69 บรรจุกล่องส่งให้ลูกค้า ทำไปรษณีย์ตราดคึกคักนับตั้งแต่หมดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบยอดส่งสูงเฉลี่ย 500 -1,000 กล่องต่อวัน
วันนี้ (23 เม.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในสำนักงานไปรษณีย์ตราด ว่าเป็นไปอย่างคึกคัก หลังชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ได้พากันนำผลผลิตทุเรียนที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด บรรจุกล่องส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์
จากการสอบถาม นายปิยวัฒน์ วงศ์อนันต์ หัวหน้าไปรษณีย์ตราด ทราบว่าสาเหตุที่เกษตรกรและลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย เป็นเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานการขนส่งที่มีกระบวนการตรวจสอบและดูแลการบรรจุหีบห่ออย่างใกล้ชิดก่อนเข้าสู่ระบบนำจ่าย ซึ่งไปรษณีย์ไทย ได้มีการสำรองกล่องพัสดุขนาดมาตรฐานที่มีความแข็งแรงทนทานไว้รองรับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก
เพื่อป้องกันปัญหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีลูกค้าใช้กล่องกระดาษที่อ่อนเกินไปหรือไม่ได้รับมาตรฐานในการบรรจุผลไม้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรชาวตราด ไปรษณีย์ ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษคิดค่าบริการส่งทุเรียน 3 กิโลกรัมแรกเพียง 60 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และยังยกระดับมาตรฐานความรวดเร็ว
หัวหน้าไปรษณีย์ตราด ยังบอกอีกว่าในแต่ละวันทางไปรษณีย์ จะงดรับผลไม้สดในเวลา 16.00 น. เพื่อที่ว่าในเวลา 16.30 น. จะได้ดำเนินการนำผลไม้สดส่งออกไปยังปลายทางทันที เพื่อให้ผลไม้สดถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ จะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วัน
พร้อมยืนยันว่าไปรษณีย์ฯ มีระบบการขนส่งที่มีความพร้อมและมีการันตีว่าสินค้าจะไม่ตกหล่นหรือเสียหาย รวมทั้งยังจะถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย ซึ่งการขนส่งผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2569 ของ จ.ตราด เริ่มมีความคึกคักเป็นพิเศษนับตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรได้ทยอยนำผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ภาพรวมการขนส่งผลไม้สด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วทั้งจังหวัดตราด พบว่ามีมากถึงวันละ 1,000 กล่อง โดยแต่ละกล่องจะมีน้ำหนักประมาณ 2-10 กิโลกรัม และคาดว่าปริมาณการขนส่งทุเรียนผ่านระบบไปรษณีย์จะยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลในเดือน ก.ค.นี้