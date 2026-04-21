รวบแก๊งโจรข้ามจังหวัด! ลอบตัดสายไฟหลวงกลางดึก ทำมืดทั้งตำบลสามพราน

นครปฐม - ผู้นำชุมชนผนึกกำลังตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสามพราน ตามรวบแก๊งโจรชาวกรุง ขี่ จยย.ข้ามเขตก่อเหตุลักตัดสายไฟส่องสว่าง 2 คืนติด เสียหายกว่า 4 หมื่นบาท รวบได้ 3 ราย ยังหลบหนีอีก 1
วันนี้ ( 21 เม.ย. ) พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช ผกก.สภ.สามพราน พร้อมชุดสืบสวน ร่วมกันสอบปากคำผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายมังกร เลขสาคร อายุ 38 ปี น.ส.ณัฐพร ขุนจงแก้ว อายุ 26 ปี และนายอดุลย์ เพ็งนุ่ม อายุ 24 ปี ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์สาธารณะ หลังร่วมกันก่อเหตุตัดสายไฟส่องสว่างในพื้นที่ ที่ สถานีตำรวจภูธรสามพราน จ.นครปฐม
พร้อมตรวจยึดของกลาง รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สายไฟที่ปลอกเหลือทองแดงหนัก 12 กิโลกรัม คีมตัดเหล็ก คีมปากแหลม มีดคัตเตอร์ และเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ โดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักในซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากช่วงกลางดึกของวันที่ 18 และ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา คนร้ายได้ลอบตัดสายไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลสามพราน ความยาวเกือบ 100 เมตร มูลค่าประมาณ 40,000 บาท ส่งผลให้พื้นที่ตกอยู่ในความมืด สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในวงกว้าง
ด้านนายบุญสม จรดล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง ก่อนประสานเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดี กระทั่งตำรวจเร่งสืบสวนจนทราบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด 4 คน ใช้รถจักรยานยนต์ 2 คัน เป็นพาหนะในการก่อเหตุ
ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมได้ 3 ราย ส่วนหัวหน้าแก๊ง คือ นายอนันต์ หรือ “ต้น” ทวีพจน์ อายุ 29 ปี ได้อาศัยจังหวะหลบหนีเข้าป่าหญ้าไปได้ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ติดตามยึดของกลางสายไฟเพิ่มเติมจากร้านรับซื้อของเก่าในซอยเพชรเกษม 81
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันก่อเหตุจริง โดยนำสายไฟไปขายให้ร้านของเก่า ได้เงิน 4,440 บาท แบ่งกันใช้ โดยบางส่วนไม่ทราบว่าหัวหน้าแก๊งนำไปจำหน่ายที่ใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป