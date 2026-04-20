อบจ.สมุทรสงคราม ลดภาษีที่พักแบบขั้นบันได 3 ปี พยุงธุรกิจท่องเที่ยวสู้เศรษฐกิจ–น้ำมันแพง

สมุทรสงคราม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีมติเห็นชอบปรับลดค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรมแบบขั้นบันได เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อช่วยผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจชะลอตัวและต้นทุนน้ำมันสูง หวังพยุงธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 มี นายสายันต์ ส่องพราย ประธานสภา อบจ. เป็นประธานการประชุม โดย นายเจษฎา ญาณประภาศิริ นายก อบจ. พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าร่วม
นายเจษฎา เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2568 พบว่า อบจ.มีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรวม 11,362,258.15 บาท แบ่งเป็น ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ 4,346,424.16 บาท ภาษียาสูบ 6,103,649.52 บาท ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม 912,184.47 บาท
ในที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติแก้ไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม หลัง นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ยื่นหนังสือแทนผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ รีสอร์ท และโรงแรม ขอปรับลดอัตราภาษีจากเดิม 2% ซึ่งเป็นเพดานสูงสุดตามกฎหมาย เหลือ 0.5% เนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว และได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ทำให้การท่องเที่ยวชะลอตัว
ผู้ประกอบการยังระบุว่า ภาษีดังกล่าวต้องรับภาระเอง ไม่ได้เรียกเก็บจากผู้เข้าพัก อีกทั้งยังมีที่พักจำนวนมากอยู่นอกระบบ การลดภาษีจะช่วยจูงใจให้เข้าระบบมากขึ้น
สุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได ดังนี้ 0.5% ตั้งแต่มีผลบังคับใช้ – 31 ธ.ค. 2569 1% ตลอดปี 2570 1.5% ตลอดปี 2571 กลับสู่ 2% ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2572 เป็นต้นไป
ส่วนการลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ยังไม่ถูกนำมาพิจารณา เนื่องจากอัตราปัจจุบันอยู่ที่ 0.03 บาทต่อลิตร ซึ่งถือว่าต่ำอยู่แล้ว และรายได้ถูกนำกลับมาพัฒนาพื้นที่และบริการสาธารณะ
นอกจากนี้ สภา อบจ.ยังรับทราบแผนถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข หลังประเมินความพร้อมอยู่ระดับดีเลิศ เตรียมขอรับโอนเพิ่ม 6 แห่งในปีงบประมาณ 2570 เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุขและเพิ่มบทบาทท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชน.