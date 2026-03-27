ผวจ.กาญจน์ปล่อย “วัวแดง” คืนป่าสลักพระ ครั้งที่ 6 ฟื้นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ สร้างประวัติศาสตร์โลก

กาญจนบุรี - กาญจนบุรีเดินหน้าฟื้นฟูวัวแดงสัตว์ป่าหายาก หลังหายจากพื้นที่กว่า 30 ปี ล่าสุดปล่อยเพิ่มอีก 3 ตัว รวมสะสม 19 ตัว ผู้ว่าฯ ยกเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลก สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศที่เริ่มกลับคืน
วันนี้ (27 มี.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 6 พร้อมกดปุ่มเปิดประตูคอกแบบ Soft Release ปล่อยวัวแดงจำนวน 3 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว อายุประมาณ 3–5 ปี ที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ (เขาเสือ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายจิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
นายราชันย์ เปิดเผยว่า “วัวแดง” เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จากการล่าและการสูญเสียถิ่นอาศัย ทำให้จำนวนลดลงอย่างมาก จนถูกจัดอยู่ในสถานภาพ “ใกล้สูญพันธุ์” ตามบัญชีแดงของ IUCN
สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เดิมเคยมีวัวแดงอาศัยอยู่อย่างชุกชุม แต่ไม่พบมานานกว่า 30 ปี จึงมีการดำเนินโครงการฟื้นฟูประชากรวัวแดงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 รวมปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติแล้วทั้งสิ้น 19 ตัว
ผลการติดตามวัวแดงทั้ง 16 ตัวจาก 5 ครั้งก่อนหน้า พบว่าสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ช่วยดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ด้านนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในการฟื้นฟูสัตว์ป่าของโลก หลังวัวแดงสูญหายจากพื้นที่ไปนานกว่า 3 ทศวรรษ
พร้อมระบุว่า วัวแดงมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ ทั้งช่วยควบคุมวัชพืช กระจายเมล็ดพันธุ์ และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
ทั้งนี้ จากข้อมูลการติดตามและภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า พบว่าปัจจุบันระบบนิเวศในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเริ่มฟื้นตัว มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด รวมถึงสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่กลับมาอาศัยอีกครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความเสียสละ แต่เชื่อมั่นว่าจะเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว