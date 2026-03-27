สมุทรสงครามเอาจริง! ผนึก ป.ป.ช. ลุยปราบโกง-น้ำเสีย-แรงงานเถื่อน สั่งเข้มขรก.ยึด No Gift Policy

สมุทรสงคราม - รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำประชุมขับเคลื่อนแผนต้านทุจริต พบปัญหาซ้ำซากทั้งลักลอบปล่อยน้ำเสีย แรงงานต่างด้าวทำอาชีพต้องห้าม และพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใส สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจเข้ม พร้อมย้ำยึด “No Gift Policy” สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2569
ในที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณีการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากกระบวนการล้างเนื้อมะพร้าว ลงสู่แม่น้ำและลำคลองในพื้นที่อำเภออัมพวา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศในวงกว้าง
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะการขายของหน้าร้าน หาบเร่ และแผงลอย ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐบางราย ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติหรืออนุญาตต่าง ๆ โดยอ้างว่าสามารถเร่งรัดกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น หากมีการจ่ายค่าใช้จ่ายพิเศษที่ไม่สามารถออกใบเสร็จได้ ซึ่งเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริต
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด และตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกคำสั่งกำชับทุกส่วนราชการ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน