ตร.สังขละบุรีสกัดตู้คอนเทนเนอร์ลอบขนเบียร์สดต่างประเทศ 40 ถัง คาดส่งสถานบันเทิงฝั่งเมียนมาของกลุ่มจีนเทา

กาญจนบุรี - ตำรวจสังขละบุรีบูรณาการทหาร ตชด. และฝ่ายปกครอง จับชายชาวนครสวรรค์ ลอบขนเบียร์สดต่างประเทศ 40 ถัง ซุกตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่ชายแดน พบไม่มีเอกสารศุลกากร คาดเตรียมส่งต่อสถานบันเทิงครบวงจรของแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งเมียนมา
วันนี้( 11 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เข้าตรวจสอบและจับกุมชายต้องสงสัยลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
โดยการจับกุมครั้งนี้ได้รับการสั่งการจาก พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี และ พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี หลังได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี ว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจสามารถจับกุมตัว นายภูรินทร์ ฉ่ำศรี อายุ 58 ปี ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้ในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นถังบรรจุเบียร์สดนำเข้าจากต่างประเทศ รวม 40 ถัง ความจุถังละ 20 ลิตร ประกอบด้วย เบียร์สดยี่ห้อ Firestone Walker จำนวน 10 ถัง เบียร์สดยี่ห้อ Duvel 666 จำนวน 3 ถัง เบียร์สดยี่ห้อ Vedett จำนวน 21 ถังเบียร์สดยี่ห้อ Liefmans จำนวน 4 ถัง เบียร์สดยี่ห้อ La Chouffe จำนวน 2 ถัง
ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า พบรถตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยจอดอยู่ภายในซอยบ่อปามังกร หมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ โดยบูรณาการร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาสังขละบุรี
จากการตรวจค้นพบถังบรรจุเบียร์สดจำนวนมากอยู่ภายในรถตู้คอนเทนเนอร์ โดยผู้ต้องหาไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้า–ส่งออกผ่านพิธีการศุลกากรได้ เจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวถูกนำเข้าโดยไม่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่า เบียร์สดจำนวนดังกล่าวมีแนวโน้มถูกลักลอบลำเลียงไปยังพื้นที่ฝั่งประเทศเมียนมา เพื่อส่งต่อให้กับสถานบันเทิงครบวงจรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนเทาและเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป