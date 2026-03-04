พาณิชย์จังหวัดสระแก้วร่วมสำนักงานพลังงานจังหวัด ลุยตรวจสอบปั๊มน้ำมันในพื้นที่

สระแก้ว- พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมสำนักงานพลังงานจังหวัด ลุยตรวจสอบราคาขายปลีกน้ำมัน รวมทั้งการสต๊อก น้ำมันในสถานีบริการต่างๆ ป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา
วันนี้ ( 4 มี.ค.) นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางอรอำนวย คำเนตรดำ นักวิชาการพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่กำกับดูแลและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามสถานีบริการน้ำมันต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือภายในสถานีบริการ รวมถึงติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด
การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังและกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อค่าครองชีพของประชาชน ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่เป็นธรรม
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคว่า จะสามารถเข้าถึงน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในราคาที่เป็นธรรมและมีปริมาณเพียงพอ
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตรวจสอบราคาจำหน่ายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับราคาที่กระทรวงพลังงานกำหนด รวมทั้งตรวจสอบปริมาณสต๊อกน้ำมันภายในสถานีบริการ เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านปริมาณและการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่
พร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามผู้ประกอบการเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดส่งน้ำมัน และความต้องการใช้น้ำมันของประชาชนในช่วงที่เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่จะมีผลต่อสถานการณ์พลังงานโลก
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาปกติ และยังไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด และภาพรวมยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ และยังพบว่าสถานีบริการน้ำมันบางแห่งมีน้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดขาดสต๊อกเป็นการชั่วคราว และผู้ประกอบการได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการขนส่งจากคลังน้ำมัน
โดยคาดว่าจะมีการเติมน้ำมันเข้ามาในสถานีบริการตามปกติภายในระยะเวลาอันใกล้
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้แสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน หากตรวจพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ยืนยันว่าจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณสต๊อกน้ำมันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค และเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกยังมีความผันผวน
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่ไม่เป็นธรรม หรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาส สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป..