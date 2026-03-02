นายก ส.นักธุรกิจฯพัทยา ยันสงครามตะวันออกกลางยังไม่กระทบการเข้าพักของ นทท.ต่างชาติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เผยสงครามตะวันออกกลางยังไม่กระทบการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่หากยืดเยื้อมีผลแน่ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
วันนี้ ( 2 มี.ค.) น.ส.ชุติมา จิระมงคล นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ออกมาระบุว่าสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออก ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เนื่องจากเหตุการณ์เพิ่งเกิดได้เพียง 2 วันจึงทำให้ไม่มีการยกเลิกห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะทมีแค่เพียงเลื่อนการเข้าพักเท่านั้น
แต่หากเกิดขึ้นในระยะยาวจนทำให้ไฟล์บินต่างๆที่จะเดินทางมาเมืองพัทยา ไม่สามารถขึ้นบินได้ย่อมกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพัทยา หรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับ สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง
“ ขณะนี้นักท่องเที่ยวยุโรป ที่จะต้องเดินทางไปเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ ก็ต้องหยุดชะงักเหมือนกันจนกว่าจะทำเส้นทางสายการบินใหม่ ซึ่งสถานการณ์หลังจากนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะคู่กรณีเป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่ สิ่งที่จะกระทบแน่นอนคือราคาน้ำมัน รวมทั้งราคาสินค้าต่างๆ ที่จะพุ่งขึ้นตาม เพราะเมื่อน้ำมันราคาสูง ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน” นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าว