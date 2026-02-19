จับเครือข่ายแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ชาวลาว ขโมยรถไปขายกว่า 20 คัน

อุบลราชธานี - สืบสวนเมืองอุบลราชธานีแกะรอยแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ส่งข้ามโขงเข้า สปป.ลาว เพียงเดือนเดียวรถในหอพักหายกว่า 20 คัน ส่วนใหญ่ไม่ล็อกคอ เสียบกุญแจคารถ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 ก.พ. พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ชัยกฤต โชติวรรณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี พร้อมชุดสืบสวนร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายแก่น ไม่มีนามสกุล อายุ 25 ปี เป็นชาวเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว พร้อมของกลาง จักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟสีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน 2 กน 8983 อุบลราชธานี ที่เพิ่งขโมยไปจากหอพักในตัวเมือง
พ.ต.อ.บุรภัชกล่าวว่า ชุดสืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี นำโดย พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี จับกุมผู้ต้องหาชาวลาวที่มีพฤติการณ์ในการโจรกรรมจักรยานยนต์ตามชุมชน หอพักต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ถูกขโมยจากพื้นที่อำเภอเมืองไปกว่า 20 คัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสเป็นแก๊งโจรกรรมชาวลาวเข้ามาขโมยแล้วนำข้ามแม่น้ำโขงไปขายต่อยังประเทศลาว
จึงได้ติดตามจนสามารถจับกุมนายแก่น ชาวเมืองปากเซ ได้พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลางที่ถูกขโมยไปและกำลังเตรียมส่งข้ามแม่น้ำโขงไปให้แก๊งค้ารถเถื่อนเพื่อนชาติเดียวกัน โดยนายแก่นรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างขโมยตามหอพักต่างๆที่เจ้าของรถไม่ล็อกคอรถ และบางรายก็เสียบกุญแจคารถเอาไว้ไปขายในราคาคันละ 3,000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์ หรือรับของโจรนายแก่น คุมตัวไว้ดำเนินคดี พร้อมจะขยายผลติดตามจับตัวเพื่อนร่วมขบวนการที่นำรถข้ามแดนเข้าไปในประเทศลาวต่อไป