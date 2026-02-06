ข่าวดี! กล้องดักถ่ายภาพยืนยันผืนป่าอช.กุยบุรีอุดมสมบูรณ์ พบเสือโคร่งเพศเมียกลางป่าลึก

ประจวบคีรีขันธ์ – อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เผยผลติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ร่วมกับ WWF ประเทศไทย พบเสือโคร่งเพศเมียตัวเต็มวัย กลางผืนป่าลึก สะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วันนี้ (6 ก.พ. ) นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย โดยฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ภายในพื้นที่อุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการสำรวจ ติดตาม และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่ากุยบุรี
ผลการสำรวจพบภาพเสือโคร่งเพศเมีย ตัวเต็มวัย ซึ่งถือเป็นสัตว์ผู้ล่าลำดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ การปรากฏตัวของเสือโคร่งในพื้นที่ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลของระบบนิเวศ และประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์ในผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผืนป่ากุยบุรีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าสำหรับคนรุ่นต่อไป