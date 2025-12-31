ตร.จันทบุรี​ โชว์ผลงานส่งท้ายปีตามรวบลูกจ้างย่องลักทรัพย์นายจ้างกวาดทรัพย์กว่า 2 ล้านหนี

จันทบุรี- ตำรวจจันทบุรี โชว์ผลงานส่งท้ายปีรวบลูกจ้างย่องลักทรัพย์นายจ้าง กวาดทรัพย์กว่า 2 ล้าน หนีข้ามจังหวัด 12 ชั่วโมงแต่ไม่รอด
จากกรณีที่เมื่อเวลา 04.29 น. วันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา นางบุณยานุช อายุ 53 ปี ได้ึเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งเบญจา ได้ถูกนายคมสัน สุวรรณ หรือ “กบ” อายุ 46 ปี คนงานภายในสวนผลไม้ที่เพิ่งเข้าทำงานได้ประมาณ 1 เดือนลักทรัพย์กว่า 2 ล้านหลบหนี
และยังบอกอีกว่าในวันเกิดเหตุตนเองเดินทางไปต่างจังหวัด และเมื่อกลับเข้าบ้านพักก็เจอสภาพถูกรื้อค้น และมีร่องรอยการปีนเข้าทางช่องเพดาน เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็ผู้ต้องสงสัยคือ นายคมสัน สุวรรณ ซึ่งเป็นลูกจ้าง
หลังรับแจ้ง พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี จึงสั่งการให้ชุดสืบสวน ภ.จว.จันทบุรี ร่วมกับตำรวจ สภ.ทุ่งเบญจา เร่งติดตามตัวกระทั่งทราบว่า ผู้ต้องหา ได้หลบหนีไปในพื้นที่จ.ระยอง และกำลังมุ่งหน้าไป จ.พิจิตร เจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังร่วมกับตำรวจ สภ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เข้าจับกุมตัว
พร้อมของกลางประกอบด้วย กำไลทองคำ 1 วง, อาวุธปืนพก CZ ขนาด 9 มม. พร้อมทะเบียน 1 กระบอก, แม็กกาซีน 2 อัน, เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 50 นัด และรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ ไททัน สีขาว 1 คัน ที่ผู้ต้องหาสารภาพว่าซื้อมาด้วยเงินสดจากการขายทองที่ลักไป และเงินสด 24,000 บาท ที่เหลือจากการขายทองคำ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยนำทรัพย์สินไปใช้เที่ยวเตร่ใน จ.ระยอง ก่อนซื้อรถยนต์เพื่อเดินทางไปพบเพื่อนที่ จ.พิจิตร แต่ถูกจับกุมได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งเบญจา ดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังการจับกุม พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี, พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผู้กำกับการสืบสวน ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.อ.มณฑล สังข์วัย ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งเบญจา, พ.ต.อ.ภีมภณ ม่วงศรี ผู้กำกับการ สภ.ทับคล้อ และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
พร้อมฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับบุคคลเข้าทำงาน ควรตรวจสอบประวัติให้รอบคอบ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่อาจไม่อยู่บ้าน พร้อมแนะนำโครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตลอดช่วงวันหยุดยาว.