ผบช.ภ.2 ขึ้น ฮ. สำรวจเส้นทางจราจรถนนสู่พื้นที่ภาคอีสานพบยังคล่องตัว กำชับ จนท.เข้มงวดกม.

สระแก้ว- ผบช.ภ.2 ขึ้น ฮ. สำรวจเส้นทางจราจรบนถนนสาย304 อ.กบินทร์บุรี และถนนสาย 348 สระแก้วสู่พื้นที่ภาคอีสาน ตรวจสอบเส้นทางเสี่ยงรับมือการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 69 พบยังคล่องตัวกำชับบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
เมื่อ 16.00 น. วันนี้ ( 30 ธ.ค.) พล.ต.ท. ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย พล.ต.ต. ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และ พล.ต.ต. ถาวร ดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจราจรและความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
และยังได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเส้นทางการจราจรบนถนนสาย 304 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และถนนสาย 348 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เชื่อมต่อ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจร จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และความพร้อมของกำลังพล
รองรับปริมาณยานพาหนะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 โดยในวันนี้ยังคล่องตัวดี
จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ สภ.อรัญประเทศ และจุดตรวจ สภ.วัฒนานคร เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
พล.ต.ท.ฉัตรชัย ยืนยันว่าตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และลดการสูญเสียในทุกมิติ