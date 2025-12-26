ยับ หมู่บ้านโชคชัย ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว หลังปะทะหนักก่อนทหารไทยบุกยึดพื้นที่ 3 แนวรบ

สระแก้ว - โซเซียลเขมรเผยภาพ หมู่บ้านโชคชัย ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว–หนองจาน จ.สระแก้ว เสียหายหนักหลังเกิดการปะทะหนักระหว่างทหารไทยและกัมพูชา ก่อนที่ไทยจะยึดและควบคุมพื้นที่ทั้ง 3 แนวรบ
จากกรณีที่เมื่อเวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา ( 26 ธ.ค. ) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา สามารถยึดและควบคุมพื้นที่ทั้ง 3 แนวรบประกอบด้วย บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา,บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้เป็นที่เรียบร้อย และเตรียมสถาปนาที่มั่นตามแนว รวมทั้งดำเนินการยิงด้วยอาวุธสนับสนุน ตอบโต้เพื่อควบคุมพื้นที่และรักษาที่มั่นนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เผยภาพความเสียหายอย่างหนักของหมู่บ้านโชคชัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยฝั่งตรงข้าม บ้านหนองหญ้า–บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะในช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถ่ายภาพคือชาวเขมรที่อยู่ในพื้นที่และได้โพสต์คลิปภาพลงในโลกออนไลน์ พร้อมเสียงเพลงบรรยายสุดเศร้า
ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างภายในหมู่บ้านโชคชัยหลายหลังถูกแรงระเบิดและอาวุธหนักจนพังเสียหายเป็นวงกว้าง บางจุดได้รับความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ สะท้อนให้เห็นถึงความสูญเสียอย่างหนักของฝ่ายตรงข้ามท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดตลอดแนวชายแดน
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทย ยังเผยอีกว่าขณะนี้ในพื้นที่ได้มีการกำหนดมาตรอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน หลังทหารไทยสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้ทั้ง 3 แนวรบ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอย่างละเอียด และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมง โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและการรักษาอธิปไตยของประเทศ