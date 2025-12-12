ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ระบาดหนักที่แปดริ้วโรงเรียนขนาดใหญ่เขตตัวเมือง นร.ติดเชื้อระนาว

ฉะเชิงเทรา -ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ Aระบาดหนักที่แปดริ้ว นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่เขตตัวเมืองติดเชื้อระนาว บางชั้นเรียนป่วยเกือบยกชั้น นักเรียนหลายรายเริ่มกลับมาสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อทางลมหายใจ
เมื่อเวลา 15.00น.วันนี้ ( 12 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน จ.ฉะเชิงเทรา ว่าได้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ภายในโรงเรียน ขณะที่กลุ่มไลน์ของโรงเรียนที่ใช้สำหรับสื่อสารกันระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น ต่างก็พากันส่งข้อความขอลาป่วยให้แก่บุตรหลานเป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นในบางชั้นเรียน ยังพบว่ามีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนเพียง 10 คนจากจำนวนนักเรียนทั้งห้องเรียนที่มีมากกว่า 40 คน จนทำให้เกิดความกังวลใจของหลายฝ่าย โดยเฉพาะครูประจำชั้นที่ได้พยายามบอกกล่าวต่อผู้ปกครองให้เร่งพาบุตรหลานไปให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยอาการป่วยให้แน่ชัด
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จะหมุนวนอยู่ในพื้นที่ จนทำให้เด็กนักเรียนหลายเริ่มกลับมาสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ด้านข้อมูลทางวิชาการระบุว่า โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จะเกิดกับผู้ป่วยที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและปอดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
และหากมีอาการไข้รุนแรง อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า 1 สัปดาห์จะทำให้ปอดอักเสบรุนแรง เหนื่อยหอบ หายใจเร็ว หัวใจเต้นถี่ความดันโลหิตต่ำลงจนอาจเกิดภาวะหายใจล้มเหลว และมีอาการชักจากไข้ขึ้นสูงได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต