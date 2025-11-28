ระทึก! ประทัดยักษ์ระเบิดสนั่นกลางบ้านแสวงหา แรงระเบิดทำหน้าป่น–อกพรุน ดับสยองขณะใส่ชนวนไล่นก เสียงดังทั่วหมู่บ้าน

อ่างทอง – รับจ้างใส่สายชนวนลูกก้องหรือประทัดยักษ์เพื่อนำไปไล่นก เกิดเหตุระเบิดเสียงดังสนั่น ไฟแลบสะเทือนทั่วชุมชน พบผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย บริเวณใบหน้าและทรวงอกบาดเจ็บรุนแรง ข้าวของกระเด็นกระจัดทั่วพื้นที่ เจ้าหน้าที่เร่งสอบหาสาเหตุและตรวจสอบใบอนุญาตการครอบครองประทัดดังกล่าว
วันนี้ ( 28 พ.ย.) พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.แสวงหา ได้รับแจ้งเหตุระเบิดในพื้นที่ ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยเป็นเหตุระเบิดจากการรับจ้างใส่สายชนวนลูกก้อง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ประทัดยักษ์ ซึ่งใช้สำหรับไล่นกในพื้นที่การเกษตร สร้างเสียงสะเทือนกึกก้องไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างแตกตื่นและรีบเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว เลขที่ 134 หมู่ 4 พบเศษลูกก้องแตกกระจายเกลื่อนพื้น หน้าเรือนไม้ไผ่พังยับ พร้อมเศษกระจกหลังรถ SUV สีดำแตกหลุดออกมา ข้าวของภายในบริเวณได้รับความเสียหายจากแรงอัดกระแทกอย่างหนัก
เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน 2 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นางสาวพรรณพัชร ผ่องศรี อายุ 43 ปี บาดเจ็บบริเวณใบหน้าอาการสาหัส นางสาวลลิตตา ทามาศ อายุ 56 ปี ถูกแรงอัดบริเวณทรวงอกเป็นรูพรุน อาการน่าวิตก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รีบปฐมพยาบาลและนำทั้งสองรายส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลแสวงหาเป็นการเร่งด่วน
จากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียง ระบุว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังมากจนบ้านสะเทือน เมือ่มาดูพบว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในสภาพเลือดอาบและเศษประทัดยักษ์กระจายรอบจุดเกิดเหตุ คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากความผิดพลาดขณะใส่สายชนวน ซึ่งยังไม่ยืนยันว่ามีใบอนุญาตในการครอบครองประทัดดังกล่าวหรือไม่
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อเก็บหลักฐาน ประเมินความเสียหาย และหาสาเหตุการระเบิดที่แท้จริง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป