"บุ๋ม ปนัดดา” ลงพื้นที่สระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้วตั้งคำถามรัฐบาล ปกป้องประเทศของคุณได้แค่นี้จริงหรือ?

สระแก้ว -"บุ๋ม ปนัดดา” ลงพื้นที่สระแก้วให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบเหตุปะทะ - สายทูนิเก้ และผ้ายันต์หลวงพ่อวราห์ กองทัพภาคที่ 1 ตั้งข้อสงสัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวานนี้คล้ายเขมรจัดฉาก ตั้งคำถามแรงถึงรัฐบาล "ถึงเวลาแอ็คชั่นให้เด็ดขาดกว่านี้แล้วหรือยัง?" ชี้ประชาชน-ทหารถูกรังแกมามากแล้ว ด้านชาวบ้านเรียกหา "กัน จอมพลัง"
วันนี้ (13 พ.ย.) ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ “บุ๋ม ปนัดดา” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อเวลา 16.00น.วานนี้
พร้อมนำถุงยังชีพและน้ำดื่มมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
นอกจากนั้นยังมอบ สายทูนิเก้และผ้ายันต์หลวงพ่อวราห์ ซึ่งเคยมอบให้กับทหารกองทัพภาคที่ 2 ให้กับทหารกองทัพภาคที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วย
" เกรงว่าหากสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีก และชาวบ้านต้องหลบอยู่ในบังเกอร์หลายวัน อาจขาดแคลนอาหารเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพที่สามารถเก็บไว้ได้ถึง 3 วัน มามอบให้"
และยังบอกอีกว่า เหตุปะทะเมื่อวานนี้เหมือนถูกวางแผนไว้หมดแล้ว เพราะเมื่อมีข่าวปะทะก็มีภาพประชาชนบาดเจ็บออกมาอย่างรวดเร็ว คล้ายเป็นการจัดฉาก เนื่องจากฝั่งกัมพูชาทำงานกันเป็นทีมและมีความพร้อมสูง แต่ฝั่งไทยกลับทำงานช้ากว่าเสมอ"
ดร.บุ๋ม ยังตั้งคำถามแรงถึงรัฐบาลว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องแอ็คชั่นให้เด็ดขาดกว่านี้ ประชาชนและทหารถูกรังแกมามากแล้ว ทหารหลายคนต้องบาดเจ็บสาหัส แต่รัฐบาลยังไม่ทำอะไรนอกจากประท้วง คุณสามารถปกป้องประเทศของคุณได้แค่นี้จริงหรือ?
" ไม่ต้องโทษทหาร เพราะทหารทำได้เพียงป้องกันตัวเท่านั้น หากไม่มีคำสั่งจากผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถตอบโต้ได้ เพราะทุกวันนี้ทหารอยู่ภายใต้การควบคุมของนักการเมือง" ดร บุ๋ม กล่าว
ขณะที่รวมบรรยากาศในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วนั้น พบว่าชาวบ้านต่างให้การต้อนรับ ดร.บุ๋ม ด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ
และเมื่อ ดร.บุ๋ม เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอโคกสูง ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว จำนวนมากที่มารอต้อนรับต่างวิ่งเข้ามาสวมกอดด้วยความดีใจ โดยตัวแทนชาวบ้านยังได้กล่าวขอบคุณที่ ดร.บุ๋ม ที่เดินทางมาให้กำลังใจ และยังเรียกร้องให้ "กัน จอมพลัง” เดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านด้วยเช่นกัน เพราะเป็นอีกคนที่ประชาชนศรัทธาและอยากให้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่
ขณะที่ นางวราพร ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว กล่าวทั้งน้ำตาว่าดีใจที่ ดร.บุ๋ม ลงพื้นที่เพราะไม่ใช่แค่ดารา แต่เป็นคนที่ลงมือช่วยจริง ๆ มาตลอด ส่วน นายกรัฐมนตรี ไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้ เพราะทุกครั้งที่ไปประชุมก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง มีแต่เสียเปรียบ เขมร อยากให้หยุดเอาภาษีประชาชนไปผลาญโดยเปล่าประโยชน์