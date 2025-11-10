ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชลบุรี หวั่น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) ที่มีผลบังคับใช้ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา กระทบรายได้-ทำลายบรรยากาศช่วงไฮซีซั่น ชี้สถานบริการในเมืองท่องเที่ยวไม่ได้ปิดเวลาเที่ยงคืนแนะรัฐยืดหยุ่น
จากรณีที่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน และมีจุดเน้นสำคัญคือการห้ามบริโภค (ดื่ม) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขายคือ ช่วงเช้า: 00.00 – 11.00 น. ช่วงบ่าย: 14.00 – 17.00 น.
และจะต้องขายภายในสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่จัดบริการเพื่อการค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท
โดยมีข้อยกเว้นสำหรับโรงแรมและสนามบิน ที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น
วันนี้ ( 10พ.ย.) นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เผยว่าจากการประสานข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับเดิม แต่ที่ผ่านมาได้มีการผ่อนผันและอนุโลมให้สถานประกอบการในเมืองท่องเที่ยว สามารถดำเนินกิจการได้ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ในระยะยาวแล้วตนเองมองว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน
โดยเฉพาะสำหรับสถานบริการ โรงแรม หรือสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ที่ไม่ควรถูกจำกัดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนร้านค้าทั่วไป เนื่องจาก เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะใช้เวลาพักผ่อนในช่วงกลางคืน
ซึ่งการจำกัดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นนี้ อาจกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันรวมทั้งภาพรวมทางเศรษฐกิจได้
"ดังนั้นในช่วงที่รอการแก้ไขกฎหมายหลัก ควรมีการผ่อนปรนในช่วงไฮซีซั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ตามสภาพจริง เช่น การอนุโลมให้จำหน่ายได้ตามเวลาปิดของสถานบริการจริง ไม่ใช่จำกัดตามกรอบเวลาเที่ยงคืน เพราะสถานบริการในเมืองท่องเที่ยวไม่ได้ปิดบริการเวลาเที่ยงคืน”
นายธเนศ เผยเพิ่มเติมว่า เมืองพัทยา มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ทั้งผับ บาร์ และร้านอาหาร ล้วนพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการคงข้อจำกัดเวลาเช่นนี้อาจทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจในช่วงที่ประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสูงสุด หรือไฮซีซั่น
“รัฐบาล ควรผ่อนปรนให้โรงแรมสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 24 ชั่วโมง และควรขยายสิทธินี้ให้กับสถานบริการที่มีใบอนุญาตถูกต้องด้วย เพื่อให้ระบบท่องเที่ยวเดินไปข้างหน้าได้จริง ไม่ใช่ติดกฎหมายที่ล้าหลังกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว” นายธเนศ กล่าว