ฉะเชิงเทรา - "ธรรมนัส" ส่งตัวแทนมอบทุนการศึกษา-ลูกฟุตบอลนักเตะทีม "หมอนทองวิทยา" เล็งให้เป็นตัวอย่างโรงเรียนนำร่องพัฒนากีฬาคู่การศึกษา หลังสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ขณะนักเตะชุดใหญ่ เดินสายออกทีวี
วันนี้ (10 พ.ย.) นายสุธี พงษ์เพ็ชรชอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเยี่ยมแคมป์นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาและลูกฟุตบอลให้แก่ทีมนักกีฬา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และนักกีฬาทีมสำรองรอให้การต้อนรับ หลังทีมนักเตะชุดหลัก เดินสายออกรายการโทรทัศน์หลายสถานี
นายสุธี เผยว่าในวันนี้ตนเองเดินทางมาในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับ สพฐ. หลังโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้สร้างชื่อเสียงในด้านการกีฬาจนน่าประทับใจ จนต้องลงพื้นที่มาดูและให้การช่วยเหลือ หวังให้เป็นโรงเรียนนำร่องไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีการกีฬาดีเด่น
" ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ นายธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยากให้ โรงเรียนหมอนทอง เป็นแบบอย่างในเรื่องของการพัฒนากีฬา การศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาประเทศชาติ ส่วนกรณีที่ นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ บอกมาว่าอนากให้ช่วยเรื่องสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และห้องวิทยาศาสตร์ที่ถูกเพลิงไหม้ ก็จะเริ่มเข้ามาดำเนินการเป็นแห่งแรกแต่ไม่ใช่แห่งเดียว และจะนำร่องให้กับโรงเรียนอื่นๆที่จะได้รับการช่วยเหลือด้วย" นายสุธี กล่าว
ด้าน ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สมเด็จย่า) ซึ่งได้รับหมอบหมายจากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า ให้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา จำนวน 1.5 แสนบาท และยังได้นำลูกฟุตบอลจำนวน 10 ลูกมูลค่า 9, 000 บาทมอบให้แก่ชมรมฟุตบอลศิษย์หมอนทางวิทยา และรองเท้าวิ่งที่นำมามอบให้แก่นักเตะหมอนทอง หมายเลข 6 และ 7 พร้อมชุดนักเรียนจนกว่าจะจบการศึกษาระดับ ม.6 อีกด้วย