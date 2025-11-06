ทหารไทยทำได้ทุกอย่าง ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวในแปลงนาใกล้แนวชายแดนอรัญฯสร้างความมั่นใจ

สระแก้ว- ทหารไทยทำได้ทุกอย่าง ล่าสุดช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวในแปลงนาใกล้หลักหมุดที่ 49 แนวชายแดนอรัญประเทศ จ. สระแก้ว เสริมความมั่นใจในที่ทำกิน ขณะชาวบ้านเผยช่วงหว่านยังกังวลใจว่าจะเก็บเกี่ยวได้หรือไม่ สุดท้ายได้ภาพสุดประทับใจ
วันนี้ (6พ.ย.) ทหารหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้ลงพื้นที่ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวช่วยชาวบ้านที่มีแปลงนาอยู่ใกล้บริเวณหลักหมุดที่ 49 แนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนแรง แต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาวบ้านและทหาร ที่ช่วยกันเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาอย่างขยันขันแข็ง
น.ส.นงรัตน์ จันทมา หรือ “พี่หมี” เจ้าของที่นาบอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่มีทหารเข้ามาช่วยเกี่ยวข้าว เนื่องจากปกติแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นภาพในลักษณะนี้บ่อยนัก เพราะในช่วงภาวะปกติชาวบ้านจะใช้รถเกี่ยวข้าว แต่ในครั้งนี้ชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือจากทหาร เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดชายแดน จึงมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย
และยังบอกอีกว่าในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของการเกี่ยวข้าว หลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งในช่วงที่ทำการหว่านข้าว ยังลุ้นในใจว่าจะได้เกี่ยวหรือไม่
แต่เมื่อถึงวันจริงก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่วฝีมือการเกี่ยวข้าวของทหาร แม้จะเละหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเค และเป็นภาพที่น่ารักและประทับใจมาก
" ฝากขอบคุณ พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกําลังบูรพา ที่ให้ความช่วยเหลือทันทีหลังร้องขอ และการที่มีทหารมาร่วมลงแรงในวันนี้ทำให้ชาวบ้านมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถเข้าทำกินได้อย่างปลอดภัย ในฤดูกาลต่อไป" น.ส.นงรัตน์ กล่าว
ด้าน ร.ท. อาทิตย์ ธิยาโน หัวหน้าชุดกิจการพลเรือน กองกำลังบูรพา ที่ได้นำกำลังร่วมเก็บเกี่ยว เผยว่าทหารที่เข้าร่วมเกี่ยวข้าวในวันนี้ บางนายมีประสบการณ์ทำนามาก่อน ขณะที่บางนายถือเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ทุกคนเต็มใจช่วย
และไม่ถือว่าภารกิจในครั้งนี้เป็นการเพิ่มงานให้ทหาร เพราะเป็นการทำงานในช่วงเวลาว่างจากภารกิจหลัก ซึ่งหากชาวบ้านแนวชายแดนต้องการให้ทหารช่วยเกี่ยวข้าว หรือเข้ามาดูแลความปลอดภัย ก็สามารถประสานขอความร่วมมือมาได้
โดยกิจกรรมในวันนี้ ไม่เพียงช่วยให้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัย แต่ยังเป็นการสะท้อนภาพความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย