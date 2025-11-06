เชื่อขาดแคลนหนัก กกล.บูรพา ยึดไส้กรอก-ลูกชิ้น 3 กระสอบซุกไร่อ้อยชายแดนอรัญฯ คาดเตรียมส่งไปเขมร

สระแก้ว- เชื่อขาดแคลนหนักอาหารแห้ง-อาหารแปรรูปในประเทศกัมพูชา หลังทหารพรานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจยึดไส้กรอก-ลูกชิ้น 3 กระสอบ น้ำหนักรวม50 กก. ซุกในไร่อ้อยชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว คาดเตรียมลักลอบนำข้ามแดน
เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้ ( 6 พ.ย.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ชุดควบคุมทหารพานที่12(ร้อย.ทพ.1204 ) และเจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน30 รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ได้ตรวจพบไส้กรอกและลูกชิ้นที่บรรจุอยู่ในถุงกระสอบ จำนวน3 กระสอบ ซุกซ่อนในไร่อ้อยบ้านหนองปรือ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ190 เมตร
คาดว่าเป็นการเตรียมลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งระหว่างการเข้าตรวจยึด ไม่พบผู้กระทำผิดในพื้นที่ และจากการตรวจสอบภายในถุงกระสอบทั้งหมด พบเป็นไส้กรอกและลูกชิ้น น้ำหนักประมาณ50 กิโลกรัม
ซึ่งการลักลอบนำอาหารแปรรูปออกนอกประเทศในปริมาณมากเช่นนี้ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาหารแปรรูปอาจมีความต้องการสูงในตลาด หรืออาจเป็นเพราะการเกิดภาวะขาดแคลนสืนค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ส่งมอบสิ่งของที่ตรวจยึดทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย