เจออีกทุ่นระเบิดสังหารบุคคล MN79 สภาพพร้อมทำงานบริเวณชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สระแก้ว- กกล.บูรพา เข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล MN79 สภาพพร้อมทำงานจำนวน 1 ทุ่นในพื้นที่ชายแดนอรัญประเทศ บริเวณบ้านดงงู ต.ป่าไร่ เตือนประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยแจ้งทหาร-ตำรวจในพื้นที่ทันที
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (1พ.ย.) กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่ 1 (นปท.1 กกล.บูรพา) ได้ร่วมกันดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด MN79 จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน
หลังได้รับแจ้งจากชุดลาดตระเวณ กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ (ฉก.อรัญประเทศ) และกองร้อยทหารพรานที่ 1202 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12) ว่าพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ฝังอยู่ใต้พื้นดินจำนวน 1 ทุ่น
ขณะกำลังออกลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณระหว่าง จุดตรวจ อ.09 – อ.10 พิกัด TA 371149 บ้านดงงู ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา และได้ตั้งแนวเขตอันตราย รวมทั้งกั้นพื้นที่ด้วยเชือกสีขาว–แดง พร้อมติดป้ายเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดที่พบ เพื่อป้องกันอันตรายและรอการสนับสนุนจากหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และได้ใช้เครื่องมือพิเศษในการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดออกจากจุดพบได้สำเร็จ โดยไม่มีเหตุการณ์ผิดพลาดหรืออันตรายเกิดขึ้น และได้นำทุ่นระเบิดดังกล่าวไปเก็บรักษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนั้นหน่วยเก็บกู้ ยังได้ตรวจค้นพื้นที่โดยรอบในรัศมีใกล้เคียง เพื่อค้นหาทุ่นระเบิดเพิ่มเติม แต่ไม่พบวัตถุระเบิดอื่นแต่อย่างใด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพา ยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวัง หากพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร หรือตำรวจในพื้นที่ทันที ห้ามเข้าไปแตะต้องหรือขยับเคลื่อนย้ายด้วยตนเองโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน...