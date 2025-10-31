กลุ่มคนไทยรักชาติจันทบุรี-ตราดให้กำลังใจ นย.ตราด ยึดพื้นที่บ้าน 3 หลังคืนจากเขมร

ตราด - กลุ่มคนไทยรักชาติจันทบุรี - ตราดให้กำลังทหารนาวิกโยธิน พร้อมนำรถแมคโครอีก 4 คันสนับสนุนการสร้างถนนเชื่อมพื้นที่บ้าน 3 หลังหวังใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงยึดคืนจากเขมร ด้าน ผบ.นย.-ผบ.กปช.จต.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง หลังเขมรยืนยันไม่ออกจากพื้นที่ อ้างอยู่มานานตั้งแต่ปี 2529 ต้องรอรัฐบาลตัดสินใจ
วันนี้ ( 31 ต.ค.) กลุ่มคนไทยรักชาติจันทบุรี-ตราด เกือบ 100 คนได้รวมตัวกันที่วัดท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เพื่อเดินทางเข้าบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด -บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด พร้อมนำรถแมคโครขนาดใหญ่ 4 คันร่วมทำถนนเชื่อมบ้านท่าเส้น-บ้านหนองรี ก่อนเดินทางไปให้กำลังใจทหารนาวิกโยธินตราดและฐานทหารพรานบ้านหนองรี ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้าน 3 หลังพื้นที่พิพาทและแย่งสิทธิระหว่างไทยกับกัมพูชา
จากนั้นยังได้พากันเดินทางด้วยรถยนต์โพร์วิลกว่า 20 คันนำเสบียงอาหาร น้ำและเครื่องดื่มชูกำลังเดินทางไปยังฐานทหารพรานนาวิกโยธิน บ้านหนองรี ระยะทางประมาณ4 กิโลเมตรด้วยถนนที่ตัดผ่านเขาและป่าไม้ รวมทั้งลำธารขนาดใหญ่ที่มีเนินสูงหลายแห่ง ซึ่งการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยมี พระอาจารย์ศักดา สุนทโร พระนักเทศก์ชื่อดังของ จ.ตราด ร่วมเดินทางด้วย และมีน.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมกันถ่ายภาพ รวมทั้งร้องเพลงให้กำลังใจทหารพรานก่อนเดินทางกลับ
ขณะที่ น.อ.ธรรมนูญ เผยว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเดินทางไปพบกับผู้บัญชาการทหารของกัมพูชาในพื้นที่บ้านทมอดา
เพื่อให้คืนพื้นที่ในบ้าน3 หลังซึ่งเป็นของไทยแล้ว แต่ฝ่ายกัมพูชา ยืนยันว่าต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลเท่านั้น และอ้างว่า
ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ปี2529 ดังนั้นการจะดำเนินใดๆต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลกัมพูชา
กระทั่งเวลา 12.00 น.พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.นย.และผบ.กปช.จต.ยังได้เดินทางโดยเฮอริคอปเตอร์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณบ้านหนองรี และยังทักทายกลุ่มพลังมวลชนและแกนนำ โดยเฉพาะ นายกิตติธัช ไชยอรรถ ,นายเชษฐา ทองเพิ่ม สมาชิกสภา อบจ.ตราด เขต อ.เมืองตราด และนางหฤทัย อยู่เกื้อ นายก อบต.แหลมกลัด ที่นำรถแมคโครเข้ามาร่วมในการก่อสร้างเส้นทางส่งกำลังบำรุง ณ ฐานหนองรี และร้อย.ทพ.นย.531 บ้านท่าเส้น จ.ตราด
ก่อนจะเดินทางด้วยรถยนต์ 5 คันนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารไปยังบริเวณบ้าน 3 หลังที่อยู่ห่างจากฐานฯ หนองรี ประมาณ
1 กิโลเมตร โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามทำข่าว
อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหาร และกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสร้างถนน ชุดเก็บกู้ระเบิดของ กปช.จต.รวมทั้งหน่วยทหารช่างที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางส่งกำลังบำรุง ณ ฐานหนองรี และร้อย.ทพ.นย.531บ้านท่าเส้น จ.ตราด ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด และUXO จำนวนมากหว่างวันที่26-30 ต.ค.2568 อาทิ ลูกระเบิดค.60,ลูกระเบิดนค.81 ,ลูกกระสุนปืนใหญ่