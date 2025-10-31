จนท.คุมตัว "วีระ" ไปสภ.คลองลึก ปรับความเข้าใจหลังนำมวลชนบุกแนวรั้วชายแดนบ้านหนองจาน ก่อนปล่อยตัวภายหลัง

สระแก้ว- เจ้าหน้าที่คุมตัว "วีระ" ไปสภ.คลองลึก จ.สระแก้ว หลังนำมวลชนบุกแนวรั้วชายแดนบ้านหนองจานทวงคืนผืนแผ่นดิน หวั่นอันตรายเหตุยังไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดและมีสไนเปอร์ ก่อนทัพภาค1 และ กกล.บูรพา จะอนุญาตให้เป็นตัวแทนชาวบ้านร่วมตรวจสอบพื้นที่ได้รวมทั้งการปักหมุดชั่วคราวในวันที่ 17 พ.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวบริเวณบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา เมื่อเวลา 13.00น.ที่ผ่านมาว่าได้เกิดเหตุความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง หลังจากกลุ่มมวลชนจำนวนหนึ่งที่นำโดย นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ได้เคลื่อนขบวนเดินเท้าเข้าใกล้แนวรั้วสแลนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกั้นไว้บริเวณหน้าหมู่บ้านหนองจาน
โดยจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (คอฟ.) ตั้งแนวสกัดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากภายในแนวอธิปไตยของไทยที่หมู่บ้านกำนันลี ที่มีบ้าน 7 หลังและอยู่ในเขตแดนไทยยังมีบางส่วนที่อยู่ในระหว่างการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (POMZ-2) ที่เคยตรวจพบมาก่อนหน้า และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปลอดภัยทั้งหมด
ทั้งนี้ ระหว่างที่กลุ่มมวลชนเข้ามาใกล้แนวรั้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ประกาศเตือนหลายครั้งไม่ให้ฝ่าฝืน แต่ นายวีระและกลุ่มประชาชนส่วนหนึ่งได้เคลื่อนฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่ด้านในหมู่บ้านของกำนันลี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ เพื่อไม่ให้กลุ่มคนเข้าไปลึกกว่าแนวปลอดภัย
โดยได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ คฟ. ประจำจุดอยู่ประมาณ 1 กองร้อย หรือประมาณ 100 นายเพื่อรักษาความเรียบร้อยและสกัดกั้นมวลชน ขณะที่บางช่วงมีการตะโกนเรียกให้ “อย่าเดินลงจากถนน” และ “ให้เดินเส้นหลักเท่านั้น” เพื่อป้องกันอันตราย
หลังจากสถานการณ์เริ่มตึงเครียด เจ้าหน้าที่ได้เข้าเจรจาและเชิญตัว นายวีระ สมความคิด และพวกขึ้นรถตู้เพื่อไปพูดคุยที่ สภ.โคกสูง ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนบางส่วนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่
ขณะที่หมู่มวลชนส่วนใหญ่ยังคงดีใจที่สามารถ “เข้าเหยียบแผ่นดินบริเวณนั้นได้” แม้เพียงระยะทางสั้น ๆ โดยหลายคนบอกว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มายืนบนผืนแผ่นดินไทย” หลังจากมีกระแสข่าวเรื่องการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่หนองจานจากฝ่ายกัมพูชา
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเ ผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ถึงขั้นรุนแรง แต่มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากพื้นที่หนองจานยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ยังไม่ถูกเก็บกู้ครบ และมีแนวชายแดนที่ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนไหว โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันจะดูแลสถานการณ์ด้วยความอดทนและยึดหลักสันติวิธีเป็นสำคัญ....
ทั้งนี้ยังมีรายงานว่าสาเหตุที่ทำให้ " นายวีระ" ยอมถอยออกจากพื้นที่เพราะมีรายงานว่าฝั่งกัมพูชาได้มีนำสไนเปอร์มาสังเกตการณ์จึง้กรงว่าจะไม่ปลอดภัย
และยังมีรายงานอีกว่า เมื่อเวลา 14.30น.หลังเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับ นายวีระ สมความคิด กองทัพภาคที่ 1 และกองกำลังบูรพา ได้อนุญาตให้ นายวีระ เป็นตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ ร่วมทั้งร่วมดูการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในวันที่ 17 พ.ย.นี้ที่จะมีการปักหมุดชั่วคราว
ส่วนฝั่งกัมพูชา มีการรวมตัวกันเพื่อผลักดันคนไทยเช่นกัน แต่สถานการณ์ยังไม่บานปลาย