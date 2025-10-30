ชาวจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีย้ายศาลเจ้าที่ หลังปรับ“พื้นที่รูปตัวU "เสร็จเตรียมอัญเชิญธงชาติขึ้นเสาประกาศเขตแดน 3 พ.ย.นี้

จันทบุรี - ชาวจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีย้ายศาลเจ้าที่อัญเชิญสถิต ณ ที่แห่งใหม่ หลังปรับ “พื้นที่รูปตัว U"เสร็จสมบูรณ์ เตรียมอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาประกาศเขตแดนของไทยอย่างชัดเจนในวันที่ 3 พ.ย. นี้ จากนั้นลุยสร้างถนนเพิ่มถึงฐานเครือหวายบน ติดชายแดน จ.ตราด ทันที
.
วันนี้ (30 ต.ค.) นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อม ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร,ดร.เฉลิมพล ศักดิ์คำและชาวจันทบุรีจิตอาสา ได้ร่วมกันประกอบพิธีย้ายศาลเจ้าที่อัญเชิญสถิต ณ ที่แห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณฐานเนินผี บ้านผักกาด ต.คลองใหญ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังได้ร่วมกันสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์เลียบชายแดน ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม และยังเพิ่มความสะดวกในการส่งกำลังบำรุงและการลาดตระเวนของทหารในพื้นที่
ดร.เฉลิมพล เผยว่าในวันนี้ชาวจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับสภาพภูมิประเทศ "รูปตัว U" ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม 100% แล้วหลังจากพื้นที่ถูกตัดขาดมานานนับ 10 ปี และยังได้ร่วมกันสร้างเสาธงขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงบนพื้นที่ รวมทั้งยังสามารถสร้างฐานทหารพรานเพิ่มได้อีก1 จุด
และในวันที่ 3 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ยังจะจัดให้มีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อประกาศเขตแดนแผ่นดินไทยอย่างชัดเจน จากนั้นจึงจะปรับพื้นที่ทำถนนเพิ่มเติมจากพื้นที่ "รูปตัวU" ต่อไปจนถึงพื้นที่ฐานเครือหวายบน ที่อยู่ติดเขตชายแดน จ.ตราด รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้สร้างสำเร็จไปแล้วกว่า 3 กิโลเมตร
" เนื่องจากการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะสภาพพื้นที่ที่เป็นทั้งสันเขาและมีร่องน้ำเป็นช่วงๆ
จึงทำให้การปรับพื้นที่ทำได้เพียงแค่วันละไม่เกิน 150 เมตรเท่านั้น ต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จในการเชื่อมแผ่นดินและหล่อเสาธงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังบริจาคจากคหบดีและพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยEODกู้ทุ่นระเบิดของทหารเรือ,หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี,หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน,ตชด. จังหวัดจันทบุรี และทีมงานภาคประชาชนกว่า 100 ชีวิตถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวจันทบุรี” ดร.เฉลิมพล กล่าว .