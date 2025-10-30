กู้ภัยอรัญฯ รับร่างหญิงไทยพลัดตกชั้น 4 อาคารในเมืองปอยเปตให้ญาติบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

สระแก้ว- กู้ภัยอรัญประเทศ รับร่างหญิงไทยวัย 27 ปีเสียชีวิตจากการพลัดตกชั้น 4 อาคารในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา กลับเข้าฝั่งไทยแล้ว หลังได้รับมอบอำนาจจากญาติให้เป็นผู้ดำเนินการ ขณะ “พี่เบิร์ดIMF” ยันผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินเทรดหุ้นจำนวน 18 ล้านบาทตามกระแสข่าว
เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 30 ต.ค.) เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยอรัญประเทศ ได้ร่วมกันรับศพหญิงไทยวัย 27 ปีที่เสียชีวิตจากการพลัดตกอาคาร 4 ชั้นในฝั่งปอยเปต จ.บันเตียเมนเจย ที่บริเวณด้านหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังได้รับมอบอำนาจจากญาติให้เป็นผู้ประสานงานในรับศพออกจากฝั่งกัมพูชา ก่อนจะหารือกับญาติอีกครั้งว่าจะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิด หรือดำเนินการในรูปแบบใดต่อไป
ขณะที่ นายเบิร์ด เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ พี่เบิร์ดIMF” เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ผู้เสียชีวิตเคยทำงานเป็นพีอาร์ในฝั่งกัมพูชาตั้งแต่ช่วงที่ด่านยังไม่ปิดและไม่ได้กลับมาฝั่งไทย และเพิ่งสูญเสียแฟนเมื่อประมาณ3–4เดือนก่อน จึงคาดว่าอาจอยู่ในภาวะเศร้าสะสมจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจจนอาจพาตัวเองเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเทรดหุ้นและเงินจำนวน18 ล้านบาทนั้น ขอยืนยันว่าจากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับไม่พบว่าผู้เสียชีวิตมีส่วนร่วมกับขบวนการดังกล่าวโดยตรง เพียงแต่เคยยืมเงินจากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายดังกล่าวในลักษณะ “ให้โดยเสน่หา" เท่านั้น
"ผู้เสียชีวิตเป็นคนหน้าตาดี จึงอาจถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มคนบางกลุ่มจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต ขณะนี้ทางญาติยังติดใจในบางประเด็น แต่จะขอให้มีการ นำศพกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดก่อน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป" พี่เบิร์ด กล่าว