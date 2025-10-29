“ต้นอ้อ”มูลนิธิเป็นหนึ่ง ลงพื้นที่ช่วยหนุ่มลาวถูกคลินิกรักษาโรคปัดความรับผิดชอบ-อ้างรู้จักคนใหญ่คนโต

ศูนย์ข่าวศรีราชา “ต้นอ้อ” มูลนิธิเป็นหนึ่ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือหนุ่มลาวหลังร้องขอความเป็นธรรมเหตุคลินิกรักษาโรคใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี รักษาอาการไข้สูงลูกชายวัย 3 ขวบด้วยการฉีดยา-ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนเป็นแผลพุพอง ซ้ำปัดความรับผิดชอบอ้างญาติคนใหญ่คนโต
จากกรณีที่มี หนุ่มสัญชาติลาว ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อวิน จ.ชลบุรี เพื่อให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน หลังได้ลูกชายวัย 3 ขวบรักษาอาการไข้ขึ้นสูง-ชักเกร็งแต่กลับเจอวิธีรักษาทั้งฉีดยา และใช้น้ำร้อนราดหน้าอก จนเป็นแผลพุพองบริเวณหน้าอก ลำตัวและหลังได้รับความทรมานเป็นอย่างมาก สุดท้ายต้องตัดสินใจนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์ชี้ว่ามีแผลพุพองจากความร้อน และค่าไตผิดปกติ และหากนำตัวส่งแพทย์ช้ากว่านี้อาจมีอันตรายถึงชีวิต ขณะที่คลินิกต้นเหตุได้ปัดความรับผิดชอบ ทั้งยังขู่ว่ามีญาติเป็นอัยการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 29 ต.ค.) “ต้นอ้อ” มูลนิธิเป็นหนึ่ง พร้อมนายพุดสะโม สุวันนะจัก อายุ 29 ปี ชาวลาว และนายสรายุทธ จงไชโย ทนายความ ได้เดินทางมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี เพื่อร้องขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดีกับชายที่อ้างตัวเป็นแพทย์และหญิงที่ทำการรักษา
พร้อมนำคลิปเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่คลินิกเดินทางมาทำแผลให้ที่บ้านมอบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการเอาผิดด้วย
"ต้นอ้อ" เผยว่าในวันนี้ได้พาผู้เสียหายเข้าร้องขอความเป็นธรรม กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี เพื่อให้ช่วยดำเนินการทางคดีกับคลินิกดังกล่าว รวมทั้งเรื่องการเยียวยา และขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อหาข้อเท็จจริง
เนื่องจากหลังผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เอาผิดกับคลินิกแห่งนี้ แต่กลับถูกข่มขู่ว่าผู้บริหารคลินิกรู้จักกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อีกทั้งยังมีญาติเป็นอัยการจังหวัด จนทำให้ผู้เสียหายเกรงว่าว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรม จนต้องร้องเรียนมายังมูลนิธิเป็นหนึ่ง