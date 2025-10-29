ระยอง- ตร.มาบตาพุด นำผู้ต้องหาชิงทอง 5 บาทกลางเมืองระยอง ทำแผนประกอบคำสารภาพ หลังติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว
จากเหตุการณ์คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกเดี่ยวจี้ชิงสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทจาก 'ห้างทองซินหงีฟู 2' ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในร้านและบริเวณเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกุม
กระทั่งเวลา 20.00น.วันเดียวกัน พ.ต.ท.สัญบัตร ยอดดำเนิน รอง ผกก.(สืบสวน) สภ.มาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ สามารถติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุไว้ได้ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี พร้อมรถยนต์กระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ 1 คัน รวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่ยึดมาจากลูกค้าซึ่งอยู่ท้ายรถกระบะ
ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.มาบตาพุด ซึ่งคาดว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากปัญหาหนี้นอกระบบและพนันออนไลน์นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 29 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มาบตาพุด ได้นำตัว นายเจริญ อายุ 30 ปี หนุ่มพนักงานบริษัทไฟแนนซ์ซึ่งทำหน้าที่ตามยึดรถจักรยานยานต์ และเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทองไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ ร้านทองชินหงีฟู เลขที่ 9/11 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ชุมชนซอยวัดโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
ขณะที่ เฮียแก้ว เจ้าของร้านทอง ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเล่าว่าหลังเกิดเหตุตนเอง ได้โทรศัพท์แจ้ง 191 และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้ามาตรวจสอบ รวมทั้งเร่งติดตามคนร้ายในทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว นายเจริญ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.มาบตาพุด ดำเนินคดีพร้อมแจ้งข้อหา 'วิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกุม'.