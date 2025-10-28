รวบทันควัน คนร้ายขี่ จยย.บุกเดี่ยวชิงทอง 5 บาทร้านทองกลางเมืองระยอง อ้างเงินไม่พอใช้

ระยอง- รวบทันควัน คนร้ายขี่ จยย.บุกเดี่ยวชิงทอง 5 บาทจากร้านทองกลางเมืองระยอง อ้างเงินไม่พอใช้ ถูกจับได้ขณะขับกระบะบรรทุกจยย.3คันแวะพักในปั๊มน้ำมันเขตชลบุรี ตร. นำตัวสอบสวนละเอียดก่อนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากเหตุการณ์คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกเดี่ยวจี้ชิงสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทจาก 'ห้างทองซินหงีฟู 2' ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (28 ต.ค.)และหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในร้านและบริเวณเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกุมคนร้ายนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00น.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.สัญบัตร ยอดดำเนิน รอง ผกก.(สืบสวน) สภ.มาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ สามารถติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว ทราบชื่อคือ นายเจริญ อายุ 31 ปี
โดยจับกุมได้ขณะเจ้าตัวแวะพักที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี พร้อมรถยนต์กระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ที่ยึดมาจากลูกค้าซึ่งอยู่ท้ายรถกระบะอีก 2 คัน จึง
ตัวมาสอบสวนที่ สภ.มาบตาพุด โดยมี พ.ต.อ.ถาวร นาใจเย็น ผกก.สภ.มาบตาพุด ร่วมสอบปากคำด้วย
เบื้องต้น นายเจริญ ให้การรับสารภาพว่ามีอาชีพเป็นพนักตรวจยึดรถที่เช่าซื้อของบริษัทแห่งหนึ่ง และได้นำรถจักรยานยนต์ที่ยึดมานำไปก่อเหตุชิงทอง5 เส้นหนักรวม 5 บาท ซึ่งได้นำไปขายแล้ว 2 เส้นเพื่อเป็นทุนใช้ในการหลบหนี แต่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับกุมได้ก่อน ส่วนสาเหตุการลงมืออ้างว่าเงินเดือนไม่พอใช้
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่เชื่อคำให้การโดยเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดหนี้พนันออนไลน์ และจะได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียด ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ด้าน นางพร อายุ 48 ปี แม่ของผู้ต้องหาเผยว่า ลูกชายอาศัยอยู่กับเมีย และลูก 1 คน ซึ่วทุกวันจะออกไปทำงานปกติ แต่ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
"ลูกไม่เคยพูดถึงปัญหาชีวิตอะไรให้ฟัง แต่เข้าใจว่าลูกชายน่าจะเจอมรสุมชีวิตโดยเฉพาะเรื่องหนี้สิ้น และคงหาทางออกไม่ได้จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว ซึ่งก็ต้องรับกรรมที่ก่อไว้ไป" นางพร กล่าว