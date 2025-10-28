สถานบันเทิงเมืองพัทยา ปรับรูปแบบบริการถวายอาลัย "สมเด็จพระพันปีหลวง "

ศูนย์ข่าวศรีราชา-สถานบันเทิงเมือง พร้อมใจรูปแบบการให้บริการ-งดการแสดงไม่เหมาะสม พนักงานแต่งกายโทนขาวดำ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
วานนี้ (27 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศยามค่ำคืนในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าสถานบันเทิงหลายแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่ได้ปรับรูปแบบให้บริการเพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเฉพาะบริเวณหน้าร้าน Hollywood Pattaya ที่ได้ขึ้นป้ายข้อความ
“ขอน้อมกราบถวายอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน Hollywood Pattaya”
ส่วนพนักงานภายในร้านได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำ และก่อนเริ่มการทำงานยังได้พากันยืนสงบนิ่ง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจะทำเช่นนี้ทุกวันเพื่อร่วมถวายความอาลัย
นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้บริหารร้าน Hollywood Pattaya เปิดเผยว่าทางร้านได้ปรับรูปแบบการให้บริการ ด้วยการให้พนักงานแต่งกายโทนสีดำหรือขาว รวมทั้งขอความร่วมมือจากลูกค้าให้แต่งกายสุภาพในโทนไว้อาลัยเช่นกัน
นอกจากนั้นยังได้ปรับลดระดับเสียงเพลงลงจาก 100% เหลือเพียง 60% รวมทั้งงดกิจกรรมบันเทิงในประเภทการประกวด หรือโชว์พิเศษประจำสัปดาห์ และให้เหลือเพียงการแสดงดนตรีสดเท่านั้น
พร้อมกันนี้จอ LED หน้าร้านยังได้เปลี่ยนภาพการโปรโมทกิจกรรม เป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อร่วมถวายความอาลัยตลอดระยะเวลา 30 วันตามนโยบายภาครัฐอีกด้วย
เช่นเดียวกับ ร้านท่าสยาม พัทยา ที่พนักงานทุกคนพร้อมใจแต่งกายชุดดำหรือขาว และก่อนเริ่มงานทุกวันยังจะร่วมกันยืนสงบนิ่งและเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความอาลัย
นายมนัส สระคำจันทร์ ผู้จัดการร้าฯ บอกว่าทางร้านให้ความสำคัญต่อการร่วมไว้อาลัยอย่างเหมาะสม โดยให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลดระดับความครึกครื้นของกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย
ขณะที่บรรยากาศทั่วไปในเมืองพัทยา เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ร้านค้าและสถานบันเทิงหลายแห่ง ต่างร่วมกันแสดงออกถึงความอาลัยอย่างเหมาะสม สะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง อย่างหาที่สุดมิได้