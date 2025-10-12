สระแก้วพร้อม!! ซ้อมเสมือนจริงแผนอพยพชาวบ้าน 4อำเภอชายแดนไปศูนย์พักพิง

สระแก้ว- ผบ.กองกำลังบูรพา ร่วมผู้ว่าฯสระแก้ว ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้าน 4 อำเภอชายแดนไทย-กัมพูชา และเจ้าหน้าที่ร่วมซักซ้อมเสมือนจริงแผนอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิง สร้างความพร้อมและความเข้าใจรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อเวลา 10.00.น.วันนี้( 12 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ทั้งชุด อสม., ชรบ. -ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและฝ่ายปกครองท้องถิ่น ร่วมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้ร่วมกันจัดซ้อมแผนอพยพชาวบ้านในพื้นที่4 อำเภอตามแนวชายแดนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนในของ จ.สระแก้ว โดยมีระยะห่างจากแนวชายแดนกว่า 40 กิโลเมตร
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น
โดยมี พลตรี เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการ กองกำลังบูรพา, นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมาให้กำลังใจ
ทั้งนี้การซักซ้อมแผนอพยพได้สมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุไม่สงบขึ้นในพื้นที่แนวชายแดน ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นใน ต.โนนหมากมุ่น ที่มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้ทำการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงตามลำดับ
ขณะที่ เจ้าหน้าที่ อสม. ซึ่งถือเป็นหน่วยย่อยที่อยู่ใกล้ชาวบ้านมากที่สุด ได้รับมอบหมายให้ประจำจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็ก และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งประสานงานกับชุด ชรบ. และผู้ใหญ่บ้านในการเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังจุดปลอดภัยที่กำหนดไว้
นางศุภรี เนมิตร อสม. หมู่ 4 บ้านหนองจาน บอกว่าการซ้อมแผนในครั้งนี้ถือเป็นการซ้อมปฏิบัติจริงในพื้นที่แนวชายแดน เพื่อให้ทุกหน่วยเข้าใจระบบการอพยพและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในยามเกิดเหตุ ไม่ใช่การส่งสัญญาณว่าจะมีเหตุปะทะหรือเหตุไม่สงบใด ๆ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมตามนโยบายของจังหวัดสระแก้ว ที่ให้ทุกพื้นที่ชายแดน 4 อำเภอ ซักซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง
“ อสม.ในพื้นที่ไม่กลัว เพราะเราทำงานตรงนี้มานาน และทุกครั้งที่มีเหตุฉุกเฉินเราต้อวเป็นคนออกมาช่วยชาวบ้านก่อน ช่วยดูแลคนแก่ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง การซ้อมครั้งนี้ทำให้รู้ขั้นตอนและทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น”
และยังบอกอีกว่า จากการถอดบทเรียนในอดีตพบว่าการอพยพในบางครั้งเกิดความสับสนเพราะขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การซ้อมในครั้งนี้จึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน อสม. และชุด ชรบ. รู้หน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางให้เป็นลำดับแรก เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะเร่งด่วน
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หนองจาน เผยว่าการซ้อมแผนครั้งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจและลดความตื่นตระหนได้มาก ทั้งนี้หลายครอบครัวได้เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินที่ภายในมีข้าวของเครื่องใช้จำเป็น ยารักษาโรค เอกสารสำคัญ และบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้ว ซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจริงทุกคนจะรู้ขั้นตอนว่าจะต้องหลบเข้าบังเกอร์ก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์ ก่อนทยอยอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่กำหนดไว้ ซึ่งอยู่ในอำเภอใกล้เคียง
" สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสร้างแนวรั้วชายแดนให้เรียบร้อยและมั่นคง เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งหรือเหตุปะทะในอนาคต และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ลงพื้นที่ซักซ้อมให้ความรู้ในการอพยพอย่างใกล้ชิด" ชาวบ้านหนองจาน กล่าว