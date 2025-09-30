(คลิป) ผู้ว่าฯ ระยองลงเรือสำรวจคลองทับมา หาทางแก้ปัญหาน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ชั้นในซ้ำซาก

ระยอง -ผู้ว่าฯ ระยอง นำหน่วยงานเกี่ยวข้องลงเรือสำรวจสภาพจริงคลองทับมา พร้อมจัดทำแผนที่-ถ่ายภาพประกอบ หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ชั้นในซ้ำซากหลังฝนหนัก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (30 ก.ย.) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงงเรือสำรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำ และตรวจสอบสภาพ ประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองทับมาตลอดแนว เพื่อดูสภาพจริงของคลอง
ก่อนหาแนวแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อจากคลองเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในเขตตัวเมืองระยองแบบซ้ำซากในช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่มีฝนตกหนัก
โดยพบอุปสรรคที่กีดขวางทางน้ำเกิดจากทั้ง สภาพคอสะพาน วัชพืช และต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นในลำคลองจำนวนมาก จึงได้ทำแผนที่ประกอบ และถ่ายภาพการลงสำรวจทั้งหมด เพื่อหารือร่วมกันและมอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ที่คลองทับมา ผ่านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระ และเทศบาลตำบลเชิงเนิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่าปัญหาสะพานบริเวณหมู่บ้านกรุงไทยที่ต่ำกีดขวางทางน้ำ หลังลงพื้นที่สำรวจร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง
ทั้งนี้สะพานข้ามคลองที่มีจำนวน 4 แห่ง ได้ทำกาาแก้ไขปรับปรุงไปแล้ว 3 แห่งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เหลือเพียงแห่งเดียวคือสะพานหมู่บ้านกรุงไทย ที่ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการอนุญาตให้ผู้ยื่นขอที่มีความประสงค์ให้ทำสะพาน และยกสะพานให้ส่วนราชการ
ขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงยกตัวสะพานให้สูงขึ้นแล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยสะพานดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำน้ำท่วมหมู่บ้านกรุงไทย ในทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งหากยกสะพานให้สูงขึ้นก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดีขึ้นด้วย