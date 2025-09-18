xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ฉก.นย.ตราดแจงพื้นที่ 17 จุดกัมพูชาลุกล้ำเป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ถือว่าผิด MOU43 เตรียมเจรจาเขมรพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด- ผบ.นย.ตราด แจงละเอียดพื้นที่ 17 จุดกัมพูชาลุกล้ำเป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ไม่ใช่เขตอธิปไตยไทย แต่เขมรละเมิดเอ็มโอยู43 เข้าก่อสร้าง-เปลี่ยนสภาพพื้นที่ ขณะการลาดตระเวนทำได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ป่าและมีระเบิดจนต้องใช้โดรนบินตรวจ พรุ่งนี้หารือผู้บริหารระดับสูง​กัมพูชา

จากกรณีที่มีการตั้งกระทู้ถามในสภาฯ ของ นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด ถึงปัญหาที่ฝ่ายกัมพูชารุกล้ำแนวชายแดนไทยด้าน จ.ตราด รวม 17 จุด จนสร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ ( 18 ก.ย.)​ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้เชิญสื่อมวลชนเข้ารับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมี นาวาเอก ภริศวร์ วงษ์ศรีเพ็ญ ผบ.ฉก.นย.ตราด เป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเอง

พร้อมเผยว่าพื้นที่ลุกล้ำทั้ง 17 จุด ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน แต่เป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันตามแนวสันปันน้ำ ซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา ปี 2543

โดยสาระสำคัญของ MOU43 คือให้สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมคงอยู่ต่อไปได้ แต่ห้ามมิให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ


"ดังนั้นหน้าที่ของฝ่ายไทย คือการเฝ้าระวัง ตรวจการณ์ และหากพบการละเมิด จะต้องทำหนังสือประท้วงและประสานงานเพื่อยับยั้ง ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชา ก็ให้ความร่วมมือด้วยดี แต่ความยากลำบากในการปักปันเขตแดนบริเวณนี้คือระยะทางกว่า 105 กิโลเมตร จากหลักเขตที่ 70 (อ.บ่อไร่) ถึงหลักเขตที่ 71 (เขาวง) และไม่มีหลักเขตแดนย่อยจึงทำให้ต้องยึดแนวสันปันน้ำเป็นหลัก"

อีกทั้ง การตีความเส้นบนแผนที่กับการปฏิบัติในภูมิประเทศจริงด้วย GPS อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 10-20 เมตร การตัดสินชี้ขาดจึงต้องรอคณะกรรมการปักปันเขตแดน (JBC) เท่านั้น

ขณะที่รายละเอียด 17 จุด ส่วนใหญ่เป็นถนน-สิ่งปลูกสร้างเก่าที่มี 10 กว่าจุด เป็นถนนและเส้นทางลำเลียง และเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ได้พลักดันและไม่มีการทำประโยชน์ 

โดยจุดที่สังคมให้ความสนใจเป็นฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชา บ้านชำราก ต.ชำราก ที่มีการสร้างอาคาร 3-4 หลังล้ำเข้ามาในแนวที่ไทยอ้างสิทธิ์ประมาณ 160 เมตร และได้ทำการประท้วงไปแล้ว

ส่วนฐาน ร้อย.ร.501 ของกัมพูชา (จุดที่ 15) ตั้งอยู่บนเส้นปฏิบัติการ และมีการปรับปรุงแนวดินล้ำมาประมาณ 30 เมตร สวนยางพารา บ้านชำราก(จุดที่ 16) มีการปลูกยางพาราอายุกว่า 15 ปี บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ล้ำเข้ามาประมาณ 180 เมตร


ทั้งนี้ ปัจจุบันทหารไทยได้ผลักดันไม่ให้มีการเข้ามาทำประโยชน์หรือกรีดยางแล้ว คงเหลือไว้เพียงสภาพป่า บ้านหนองรี ต.ชำราก (จุดที่ 11) เป็นบ้าน 3 หลังที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสู้รบกับเขมรแดง และยังคงอยู่หลังสถานการณ์สงบ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาให้รื้อถอน จะเข้าเจรจาในวันพรุ่งนี้

นาวาเอก ภริศวร์ ยังย้ำอีกว่าการลาดตระเวนในพื้นที่ค่อนข้างทำได้ยากลำบาก เพราะเป็นพื้นที่ป่าเขาและมีทุ่นระเบิด ปัจจุบันจึงได้นำ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้ในการบินตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเข้าไประงับยับยั้งได้ทันท่วงที

ส่วนประเด็นอาคารกาสิโน และถนนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านทมอดา (จุดที่ 12) ที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการเอื้อประโยชน์นั้น ขอชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างถนนเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในอดีต ที่ต้องการยกระดับเป็น "จุดผ่านแดนถาวร" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แต่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหารและสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ทักท้วง เนื่องจากแนวเขตแดนยังไม่ชัดเจน โครงการจึงถูกระงับไป เหลือเพียงถนนและเสาไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้ว



และจากการตรวจสอบพบว่า มีเพียงส่วนปลายของอาคารกาสิโนฝั่งกัมพูชาเท่านั้นที่ล้ำเข้ามาในแนวเส้นที่ไทยอ้างสิทธิ์ แต่ไม่ได้ล้ำมาทั้งอาคาร และปัญหานี้จะยังคงอยู่จนกว่าการปักปันเขตแดนจะแล้วเสร็จ และฝ่ายความมั่นคงยังคงยืนยันไม่เห็นชอบให้เปิดเป็นด่านถาวรในขณะนี้

" พวกเรา คือทหารของพระราชา มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้ว เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์จากภาษีราษฎร ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง และในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดพยกับผู้แทนระดับสูงของฝ่ายกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหา และจะพาสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านชำราก เพื่อดูสภาพพื้นที่จริงด้วย " นาวาเอกภริศวร์ กล่าว






ผบ.ฉก.นย.ตราดแจงพื้นที่ 17 จุดกัมพูชาลุกล้ำเป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ถือว่าผิด MOU43 เตรียมเจรจาเขมรพรุ่งนี้
ผบ.ฉก.นย.ตราดแจงพื้นที่ 17 จุดกัมพูชาลุกล้ำเป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ถือว่าผิด MOU43 เตรียมเจรจาเขมรพรุ่งนี้
ผบ.ฉก.นย.ตราดแจงพื้นที่ 17 จุดกัมพูชาลุกล้ำเป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ถือว่าผิด MOU43 เตรียมเจรจาเขมรพรุ่งนี้
ผบ.ฉก.นย.ตราดแจงพื้นที่ 17 จุดกัมพูชาลุกล้ำเป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ถือว่าผิด MOU43 เตรียมเจรจาเขมรพรุ่งนี้
ผบ.ฉก.นย.ตราดแจงพื้นที่ 17 จุดกัมพูชาลุกล้ำเป็น "พื้นที่อ้างสิทธิ์" ถือว่าผิด MOU43 เตรียมเจรจาเขมรพรุ่งนี้
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น