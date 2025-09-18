เพชรบุรีทุ่มงบกว่า 3.4 พันล้าน ปรับปรุงเขื่อนเพชร–ระบบชลประทานทั้งระบบ

พชรบุรี – กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ระยะเวลา 5 ปี งบกว่า 3,400 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำ–ส่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม–ท่องเที่ยว พร้อมบรรเทาน้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง เกษตรกรได้อานิสงส์ รายได้เพิ่ม คุณภาพชีวิตดีขึ้น
วันนี้( 18 ก.ย.) นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี และนายสุชาติ กาญจนวิลัย ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เชิญสื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ เมืองเพชรบุรี บ้านลาด บ้านแหลม และท่ายาง เข้ารับฟังการชี้แจงผลการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฯ และการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง ที่ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
นายสมสวัสดิ์ ชี้แจง ว่า เขื่อนเพชร ซึ่งสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2493 ปัจจุบันใช้งานมาแล้วกว่า 74 ปี ถูกชี้ว่ามีปัญหาหลายด้าน ทั้งระบบส่งน้ำ–ระบายน้ำเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันพื้นที่ปลายน้ำและลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างมักเผชิญปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี ส่งผลกระทบต่อประชาชน 8 อำเภอ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรจำนวนมาก
กรมชลประทานจึงมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบชลประทานทั้งระบบ อาทิ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเดิม 33 คลอง ปรับปรุงอาคารชลประทาน 742 แห่ง ก่อสร้างอาคารใหม่ 14 แห่ง ปรับปรุงท่อลอดทางรถไฟ 7 แห่ง และซ่อมแซมสะพาน 32 แห่ง รวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัย เช่น ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง D18 และ D25 เสริมศักยภาพเขื่อนเพชร เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำกว่า 11.73 ล้าน ลบ.ม. และก่อสร้างฝายพับได้ 4 แห่ง พร้อมระบบกรองระบายน้ำธรรมชาติอีก 24 แห่ง
ทั้งนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบควบคุมบานประตูระยะไกล CCTV สถานีวัดน้ำฝน–น้ำท่า รวมถึงการส่งเสริมองค์กรผู้ใช้น้ำและเกษตรอัจฉริยะ
โครงการใช้งบประมาณรวม 3,459 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูแล้งจาก 100,000 ไร่ เป็น 133,421 ไร่ ลดพื้นที่น้ำท่วมลงได้กว่า 59,478 ไร่ คิดเป็น 37.5% พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ครัวเรือนเกษตรกรจากเฉลี่ย 37,550 บาท/ปี เป็นสูงสุดถึง 104,098 บาท/ปี คาดก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมกว่า 33,790 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมชลประทานจะจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่รายละเอียดผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ก่อนเดินหน้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงานจริงต่อไป