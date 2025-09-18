ชัยนาท - แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ชาวบ้านริมน้ำ บอกจากประสบการณ์ มั่นใจปีนี้น้ำมาก คาดน้ำจะขึ้นอีกเป็นเมตร แต่คงไม่เท่าปี 54
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันที่ 18 กันยายน 2568 แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลไปรวมกันที่จังหวัดชัยนาท มีปริมาณ 2,635 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้น 147 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อน ลดลง 22 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 17.04 เมตร(รทก) แต่ยังล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ รวม 182 หลังคาเรือน ขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่อำเภอสรรพยา สูงขึ้น 40 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 15.23 เมตร(รทก) และล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกคันกั้นแล้ว 109 หลังคาเรือน
ชาวบ้านที่ ตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า เชื่อว่าปีนี้น้ำจะท่วมสูง แต่คงไม่เท่าปี 54 เพราะจากประสบการณ์ที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่กับน้ำท่วมมาเกือบทุกปี พอเห็นแม่น้ำมีสีแดงขุ่นและไหลเร็ว ก็มั่นใจว่าปีนี้น้ำมาก และจะท่วมบ้านแน่นอน จึงเก็บข้าวของขึ้นไปไว้ที่สูงตั้งแต่เนิ่นๆ ตอนนี้น้ำท่วมใต้ถุนบ้านสูงเกือบ 70 เซนติเมตรแล้ว และคิดว่าระดับน้ำน่าจะท่วมสูงขึ้นอีกกว่า 1 เมตร จึงคอยเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะท่วมสูงขึ้นอีก